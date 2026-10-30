Balacera por enfrentamiento entre sujetos deja cinco heridos en SJM: proyectiles alcanzaron a dos transeúntes El conflicto estalló cuando un sujeto disparó contra un grupo de ciudadanos que se encontraba reunido en el parque El Bosque, generando una violenta respuesta. La Policía halló 49 casquillos en el lugar.

Cinco personas resultaron heridas durante un enfrentamiento a balazos registrado en la calle Los Eucaliptos, a la altura del mercado Santa Rosa, en el distrito de San Juan de Miraflores, cerca del límite con Surco. Según información preliminar, el conflicto se originó luego de que un sujeto disparara contra un grupo de ciudadanos venezolanos que se encontraba reunido en inmediaciones del parque El Bosque.

El ataque generó la reacción de los extranjeros, desatándose un violento tiroteo en medio de la preocupación de los vecinos. En la zona, agentes de la Policía Nacional (PNP) hallaron 49 casquillos de proyectiles de arma de fuego, lo que evidencia la intensidad de la balacera reportada la noche del jueves 29 de octubre.

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Dos transeúntes fueron víctimas de bala perdida

El enfrentamiento en San Juan de Miraflores habría ocurrido alrededor de las 9 p. m. cuando un sujeto desconocido apareció caminando cerca del grupo de venezolanos, sacó su arma de fuego y disparó. El ataque dejó cinco heridos y tres vehículos afectados con impactos de bala. Por el momento, se desconocen las razones que habrían originado el ataque, aunque la Policía Nacional ya investiga los hechos.

Según informó Exitosa Noticias, entre los cinco heridos se encuentran dos transeúntes, quienes habrían sido alcanzados por balas perdidas durante el tiroteo. Los afectados permanecen con diagnóstico reservado, cuatro de ellos en el Hospital María Auxiliadora y uno en el Hospital Casimiro Ulloa. Por el momento, solo dos han sido identificados como Monsalve Monsalve José Gregorio y Benaventa Nuñez José Francisco, ambas de nacionalidad venezolana.

Vecinos exigen mayor seguridad

Vecinos del parque El Bosque denunciaron la falta de seguridad en la zona. Según indicó una residente al medio, la zona permanece tranquila durante el día, pero se convierte en un espacio peligroso con la llegada de personas ajenas al lugar durante horas de la noche. “Vienen de otro lugar a hacer sus cosas en el parque, se le habla a la Policía, pero no hacen caso”, aseguró la moradora.