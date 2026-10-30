Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Balacera por enfrentamiento entre sujetos deja cinco heridos en SJM: proyectiles alcanzaron a dos transeúntes

El conflicto estalló cuando un sujeto disparó contra un grupo de ciudadanos que se encontraba reunido en el parque El Bosque, generando una violenta respuesta. La Policía halló 49 casquillos en el lugar.

Balacera en San Juan de Miraflores dejó cinco heridos
Balacera en San Juan de Miraflores dejó cinco heridosComposición LR / RPP
Por
google iconLa República en Google

Cinco personas resultaron heridas durante un enfrentamiento a balazos registrado en la calle Los Eucaliptos, a la altura del mercado Santa Rosa, en el distrito de San Juan de Miraflores, cerca del límite con Surco. Según información preliminar, el conflicto se originó luego de que un sujeto disparara contra un grupo de ciudadanos venezolanos que se encontraba reunido en inmediaciones del parque El Bosque.

El ataque generó la reacción de los extranjeros, desatándose un violento tiroteo en medio de la preocupación de los vecinos. En la zona, agentes de la Policía Nacional (PNP) hallaron 49 casquillos de proyectiles de arma de fuego, lo que evidencia la intensidad de la balacera reportada la noche del jueves 29 de octubre.

Video destacado

¡DENUNCIA A MINISTRO DE KEIKO! BELAUNDE Y ASTUDILLO EN PROBLEMAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Piura: Un padre y sus tres hijos comerciantes mueren acribillados a balazos

lr.pe

Dos transeúntes fueron víctimas de bala perdida

El enfrentamiento en San Juan de Miraflores habría ocurrido alrededor de las 9 p. m. cuando un sujeto desconocido apareció caminando cerca del grupo de venezolanos, sacó su arma de fuego y disparó. El ataque dejó cinco heridos y tres vehículos afectados con impactos de bala. Por el momento, se desconocen las razones que habrían originado el ataque, aunque la Policía Nacional ya investiga los hechos.

Según informó Exitosa Noticias, entre los cinco heridos se encuentran dos transeúntes, quienes habrían sido alcanzados por balas perdidas durante el tiroteo. Los afectados permanecen con diagnóstico reservado, cuatro de ellos en el Hospital María Auxiliadora y uno en el Hospital Casimiro Ulloa. Por el momento, solo dos han sido identificados como Monsalve Monsalve José Gregorio y Benaventa Nuñez José Francisco, ambas de nacionalidad venezolana.

Vecinos exigen mayor seguridad

Vecinos del parque El Bosque denunciaron la falta de seguridad en la zona. Según indicó una residente al medio, la zona permanece tranquila durante el día, pero se convierte en un espacio peligroso con la llegada de personas ajenas al lugar durante horas de la noche. “Vienen de otro lugar a hacer sus cosas en el parque, se le habla a la Policía, pero no hacen caso”, aseguró la moradora.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ROSAS : Caja de 06 , 12 Rosas

SORPRENDE LIMA

ROSAS : Caja de 06 , 12 Rosas

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ROSAS : Caja de 06 , 12 Rosas

SORPRENDE LIMA

ROSAS : Caja de 06 , 12 Rosas

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 30 de octubre de 2026

Por Carlin | 30 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 29 de octubre de 2026

Por Carlin | 29 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 28 de octubre de 2026

Por Carlin | 28 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jorge Kishimoto: “Es muy probable que César Vallejo haya sido envenenado”

Temblor en Perú hoy EN VIVO, viernes 30 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Precio del dólar hoy en Perú, viernes 30 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Sociedad

Temblor en Perú hoy EN VIVO, viernes 30 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Piura: Un padre y sus tres hijos comerciantes mueren acribillados a balazos

¿Reventó? Resultados de La Tinka del miércoles 28 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Bukele le dice a Fujimori que no se puede replicar el modelo salvadoreño en Perú: "Copiarlo idéntico no tendría sentido"

Luis Galarreta sobre su posible salida de la PCM: "Yo no comento sobre chismes"

Keiko Fujimori elogia el modelo Bukele y afirma que Perú “debilitó y persiguió” a las FF. AA. y la PNP