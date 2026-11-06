Vigilia en el Estadio Nacional: mapa, puntos de acceso y transporte disponible para el encuentro con el papa León XIV Las puertas abrirán a las 11.00 a. m. y habrá cuatro puntos de entrada para organizar a los asistentes. Además, se reforzarán los servicios de transporte urbano para facilitar la llegada y salida de los participantes.

El Estadio Nacional de Lima será sede de la vigilia de oración que el papa León XIV sostendrá con los jóvenes y universitarios durante su segundo día de permanencia en el país, el 12 de noviembre de 2026. La actividad se desarrollará a las 6.00 p. m. y prevé reunir a más de 50.000 asistentes de entre 16 y 35 años.

Para garantizar la seguridad del evento, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) presentó el plan operativo para el encuentro, que incluye medidas coordinadas con otras autoridades para asegurar la vigilancia policial, habilitar servicios de transporte público y establecer las rutas de acceso peatonal, entre otras acciones ya definidas.

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Vigilia en el Estadio Nacional: mapa, horarios y puntos de acceso

Según la Municipalidad de Lima, las puertas del estadio se abrirán a las 11.00 a. m. para facilitar el ingreso progresivo de los asistentes. Asimismo, el plan operativo establece que el cierre definitivo se ejecutará a las 5.00 p. m., ya que la vigilia de oración está programada para iniciar a las 6.00 p. m. y finalizar a las 7.30 p. m.

Para organizar a los participantes, se han habilitado cuatro puntos de entrada diferenciados que conectan con los campos A, B, C y D. Cada una de estas áreas corresponde a los sectores norte, sur, oriente y occidente del Estadio Nacional. La medida busca evitar aglomeraciones en los accesos principales y agilizar el tránsito peatonal hacia las graderías y el campo.

Mapa de distribución para vigilia del papa León XIV en el Estadio Nacional

Transporte habilitado para vigilia con el papa León XIV

Por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que para ese día se reforzarán los servicios de corredores Azul y Morado, así como los servicios C y Expreso 1 del Metropolitano, con el fin de que la ciudadanía pueda disponer de buses adicionales para llegar y retirarse del Estadio Nacional tras la vigilia con el papa León XIV.

Además, la entidad señaló que se contará con unidades disponibles de transporte público convencional en Paseo de la República, la av. Isabel La Católica y en Bausate y Meza, para facilitar el retorno de los usuarios hacia otros distritos de la capital, como Ate, Miraflores, Santiago de Surco y Villa El Salvador.