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Política

Keiko Fujimori solicita permiso al Congreso para viajar a Japón y China en plena emergencia por el fenómeno El Niño

El oficio fue enviado al presidente del Congreso, Miguel Torres. De aprobarse, la presidenta Keiko Fujimori saldría del Perú del 15 al 21 de noviembre.

Keiko Fujimori acudiría a la cumbre de la APEC. Foto: Composición/LR
Keiko Fujimori acudiría a la cumbre de la APEC. Foto: Composición/LR
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La presidenta Keiko Fujimori solicitó permiso al Senado para viajar a Japón y China del 15 al 21 de noviembre, en medio de la emergencia por las lluvias del fenómeno El Niño. El oficio fue enviado al presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres, en horas de la mañana de este lunes.

Según el documento, el viaje de Fujimori tiene como finalidad participar en la Cumbre de Líderes Económicos de APEC, que se llevará a cabo en Shenzhen, República Popular China, los días 18 y 19 de noviembre. Asimismo, el escrito precisa que la mandataria visitará Japón durante el último día de su itinerario.

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El viaje de la jefa de Estado cuenta con el respaldo del Consejo de Ministros, que en la sesión del 6 de noviembre votó a favor de la salida de Fujimori del país.

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El itinerario de Fujimori

De acuerdo con el acta, Fujimori tiene previsto viajar a China y Japón entre el domingo 15 y el sábado 21 de noviembre, de acuerdo con el itinerario presentado al Congreso como parte de su solicitud de autorización para salir del país.

Según el documento, Fujimori llegará a Shenzhen, China, el martes 17 de noviembre. Ese mismo día tiene programada una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, entre las 16.30 y las 16.55 horas, en el Kylin Villa Hotel.

Su agenda continuará el miércoles 18 con una reunión con el presidente de Vietnam, To Lam, y una visita a centros tecnológicos de Shenzhen. También sostendrá un encuentro con empresarios peruanos, en coordinación con Comex Perú y US-APEC Business Coalition, además de una reunión bilateral con representantes de Singapur. Por la noche, participará en la cena de bienvenida de los líderes económicos de APEC.

Para el jueves 19 de noviembre, la agenda contempla su participación en la Reunión de Líderes de APEC y una reunión bilateral con el presidente ejecutivo de Hong Kong, John Lee. Asimismo, tiene prevista una entrevista con el medio China Daily. Ese mismo día, por la tarde, se trasladará al aeropuerto de Shenzhen-Bao'an para viajar a Tokio, Japón.

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La segunda parte de su recorrido comenzará el viernes 20 de noviembre con una reunión con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike. Posteriormente, participará en el seminario de inversiones denominado "Peru Business Seminar: Discover New Opportunities" y en un almuerzo de trabajo organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Japón (JCCI).

Durante la tarde, Fujimori tiene programada una cumbre con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, así como una ceremonia de suscripción de instrumentos internacionales.

Su itinerario también contempla reuniones con el presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Peruano-Japonesa, Yasutoshi Nishimura; la presidenta de la Liga Parlamentaria de Amistad Japón-América Latina, Yuko Obuchi; el ex primer ministro japonés Shigeru Ishiba y el presidente de la Federación Empresarial de Japón (Keidanren), Yoshinobu Tsutsui. Estas tres últimas reuniones figuran como pendientes de confirmación.

Finalmente, la presidenta tiene previsto trasladarse al aeropuerto durante la noche del viernes 20 para emprender su retorno al Perú. Su llegada a Lima está programada para la mañana del sábado 21 de noviembre.

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