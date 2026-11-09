Vigilia con el papa León XIV: Teleticket habilita hoy entradas gratuitas para jóvenes de 16 a 35 años, ¿desde qué hora?
El encuentro está programado para el jueves 12 de noviembre, abriendo puertas a las 11:00 a.m. y con actividades de preparación desde las 2:00 p.m. Hasta el momento se prevé la asistencia de miles de jóvenes.
Las entradas gratuitas para participar en la vigilia de oración que el papa León XIV tendrá con jóvenes y universitarios estarán disponibles este lunes 9 de noviembre desde las 12:00 del mediodía. El encuentro se realizará el jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima y estará dirigido a personas de entre 16 y 35 años.
La inscripción se realizará mediante la plataforma Teleticket y será personal e intransferible. Cada participante podrá obtener una sola entrada y deberá registrar sus datos tal como aparecen en su documento de identidad, pues tendrá que presentarlo para ingresar al recinto. La capacidad del Estadio Nacional es de 52.000 personas.
Teleticket: paso a paso para conseguir tu entrada gratuita a la vigilia del papa León XIV
Los jóvenes interesados en asistir deberán seguir estos pasos para gestionar su ticket:
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- Ingresa a Teleticket: visita la página Teleticket.com.pe desde el mediodía del lunes 9 de noviembre e inicia sesión con tu cuenta. Si todavía no tienes una, regístrate en la plataforma.
- Busca el evento: escribe “Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV” en el buscador de Teleticket. También puedes ingresar mediante el enlace oficial que difundan las redes sociales de la Comisión de Laicos y Juventudes de la Conferencia Episcopal Peruana, el Arzobispado de Lima y la Vicaría de la Juventud de Lima.
- Registra tus datos personales: completa el formulario con tus nombres, apellidos y número de DNI o carné de extranjería. La información debe coincidir exactamente con el documento físico que presentarás el día de la vigilia.
- Confirma tu inscripción: revisa que todos los datos sean correctos y finaliza el procedimiento. Después, ingresa a la sección “Mis Compras” de Teleticket para comprobar que tu entrada se haya generado.
Importante: el ticket no tiene costo, es personal y no puede transferirse a otra persona. Cada joven podrá gestionar únicamente una entrada y debe tener entre 16 y 35 años cumplidos.
Vigilia en el Estadio Nacional: edad permitida, puertas de ingreso y horario del encuentro
Para organizar la asistencia de los participantes, se establecieron los siguientes horarios y condiciones:
- Fecha: jueves 12 de noviembre.
- Lugar: Estadio Nacional de Lima.
- Edad permitida: jóvenes de 16 a 35 años, pertenezcan o no a un grupo parroquial.
- Apertura de puertas: desde las 11:00 a. m.
- Actividades de preparación: comenzarán a las 2:00 p. m.
- Llegada del papa León XIV: prevista para las 6:00 p. m.
- Capacidad del recinto: 52.000 personas.
- Accesos habilitados: se utilizará el 99 % de las puertas del estadio.
La entrada indicará el sector asignado y la puerta por la que deberá ingresar cada asistente. La distribución contempla los siguientes accesos:
|Sector
|Puertas
|Occidente baja
|01 y 08
|Occidente intermedia
|02 y 07
|Occidente alta
|03 y 06
|Oriente baja
|21 y 24
|Oriente intermedia
|19 y 26
|Oriente alta
|20 y 25
|Tribuna norte
|10, 11, 12, 15, 16 y 17
|Tribuna sur
|28, 29, 30, 31, 32 y 33
|Campo 1
|09
|Campo 2
|18
|Campo 3
|34
|Campo 4
|27