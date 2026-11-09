Keiko Fujimori asegura que su Gobierno rendirá cuentas, pese a críticas por sus primeros 100 días

Cabe señalar que durante el balance que hizo sobre su gobierno, ella misma reconoció que todavía no consigue controlar la criminalidad.

Cabe señalar que durante el balance que hizo sobre su gobierno, ella misma reconoció que todavía no consigue controlar la criminalidad.

La presidenta Keiko Fujimori retomó sus transmisiones en vivo en redes sociales y aseguró que su Gobierno mantendrá el compromiso de rendir cuentas ante la ciudadanía. La mandataria hizo esta declaración días después de presentar el balance de sus primeros 100 días de gestión.

"Lo que quiero que sepan es que siempre vamos a rendir cuentas, lo he hecho en un mensaje televisado", sostuvo Fujimori durante la transmisión. La jefa de Estado defendió los resultados que presentó el Ejecutivo y afirmó que las cifras respaldan el rumbo de su mandato, pese a los problemas que todavía enfrenta el país.

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Cabe señalar que durante el balance que hizo sobre su Gobierno, ella misma reconoció que todavía no consigue controlar la criminalidad y admitió que se registran 6,5 crímenes violentos diarios. "No hemos vencido al crimen aún, pero empezamos a enfrentarlo bajo una sola dirección y sin bajar la guardia", señaló.

Sin embargo, el balance presidencial también dejó compromisos pendientes. Fujimori no informó sobre el cumplimiento de tres de sus principales ofrecimientos en seguridad ciudadana: reducir en 20% la tasa nacional de homicidios, implementar un Centro Nacional de Comando y Videovigilancia (C5i) en las 24 regiones y disminuir la impunidad del 90% al 50%.

Gobierno promete más de S/500 millones para las mypes

Fujimori anunció una inversión superior a S/500 millones para el programa Compras a MYPErú, destinado a financiar la producción de más de 1,2 millones de artículos escolares. La iniciativa contempla la confección de mochilas, buzos y zapatillas mediante la participación de micro y pequeñas empresas.

"Vamos a invertir más de 500 millones de soles en los proyectos de Compras a MYPErú. Esto es para ayudar a los emprendedores, a los pequeños empresarios, que nos van a ayudar a confeccionar los kits escolares", afirmó la presidenta. Sin embargo, no precisó el cronograma de ejecución ni los mecanismos para distribuir los contratos entre los negocios participantes.

Cabe señalar que el Frente Nacional de Defensa de la MYPE (Fredemype), en octubre del año pasado convocó a un plantón frente al Ministerio de la Producción para exigir la salida del director ejecutivo de Compras a MYPErú, Edgar Quispe Remón, y de las especialistas responsables de la supervisión del programa.

El dirigente gremial Reneé Cobeña cuestionó la falta de resultados y sostuvo que desde 2025 ni siquiera se había concretado "una compra importante" para las mypes. También denunció presuntas irregularidades en los núcleos ejecutores de compras, incluidos cuestionamientos a proveedores y a la distribución de artículos escolares.