Policía de civil es asesinado en San Juan de Miraflores tras resistirse al robo de su camioneta Miguel Ángel Huincha Quispe fue interceptado por delincuentes armados en la avenida prolongación Pedro Miotta, quienes le dispararon durante el asalto y huyeron con su camioneta.

El ataque ocurrió en la cuadra siete de la avenida prolongación Pedro Miotta, donde el agente fue interceptado por delincuentes armados.

El ataque ocurrió en la cuadra siete de la avenida prolongación Pedro Miotta, donde el agente fue interceptado por delincuentes armados. Foto: América Noticias

Un policía que vestía de civil fue asesinado a balazos durante el robo de su camioneta en San Juan de Miraflores. La víctima, identificada como Miguel Ángel Huincha Quispe, recibió un disparo cuando intentó evitar que los delincuentes se llevaran su vehículo.

El ataque ocurrió en la cuadra siete de la avenida prolongación Pedro Miotta. Según testigos, el agente fue interceptado por un vehículo del que descendieron varios sujetos armados. Uno de los involucrados habría abordado previamente la camioneta al hacerse pasar por un pasajero y engañar al conductor para llevarlo hasta una zona desolada del distrito.

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Los asaltantes dispararon contra Huincha, quien recibió un impacto de bala en la pierna. Luego del ataque, se llevaron la camioneta y escaparon con rumbo desconocido.

Personal policial y transeúntes auxiliaron a la víctima y la trasladaron de emergencia al hospital María Auxiliadora. Sin embargo, el agente ingresó sin signos vitales y el personal médico confirmó su fallecimiento.

Policía busca identificar a los responsables del asesinato

Efectivos de la unidad Halcones Sur llegaron a la cuadra siete de la avenida prolongación Pedro Miotta y acordonaron la escena para preservar las evidencias. Peritos de Criminalística realizaron las primeras diligencias para recoger indicios que permitan esclarecer el crimen.

La comisaría de San Juan de Miraflores asumió las investigaciones para identificar a los responsables y reconstruir las circunstancias del asalto. Como parte de las diligencias, la Policía recogió testimonios de testigos y revisó las cámaras de seguridad de la zona para identificar la ruta de escape de los delincuentes.