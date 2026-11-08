Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Horóscopo

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este domingo 8 de noviembre?

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este domingo. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Horóscopo de Jhan Sandoval, hoy 8 de noviembre
Horóscopo de Jhan Sandoval, hoy 8 de noviembre | Composición LRComposición LR
Por
google iconLa República en Google

¿Quieres saber qué te deparan los astros este domingo 8 de noviembre? Revisa el horóscopo de este domingo del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo de este domingo 8 de noviembre?

  • Aries: Un familiar está incómodo por algunos de tus comentarios y notarás su enfado. Pasa por alto este momento y espera el instante correcto para poder hablar y aclararlo todo. Será lo más indicado.
  • Tauro: No vuelvas a cometer los mismos errores y trata de mantener una actitud mucho más tranquila frente a las nuevas diferencias que estás teniendo con tu pareja. De ti depende la estabilidad.
  • Géminis: No sabes qué decisión tomar frente a ese problema que se ha presentado. No te veas presionado a tomar un camino si no sabes realmente cuál es el más conveniente. Detente y espera.
  • Cáncer: Podrías cambiar de parecer y cancelar una reunión a la que has prometido asistir. Sé consecuente y cumple con tu palabra, hay muchas personas que te esperan y desean estar a tu lado.
  • Leo: Es posible que por una suma de dinero surja algún tipo de tensión familiar que, si no se sabe conducir, te alejaría de algunos seres queridos. No permitas este escenario y menos por dinero.
  • Virgo: Hay mucho pendiente en casa y poca colaboración de parte de quienes viven contigo. Necesitas exigir mayor apoyo para poder avanzar. En el amor, esa persona te siente algo indiferente.
  • Libra: No te dejes someter por esa persona que está exigiéndote muchas atenciones. Tienes que poner tus condiciones antes de continuar. Por la tarde, recibirás la visita de alguien que aprecias mucho.
  • Escorpio: Es posible que alguien decida alejarse inesperadamente de ti. Luego de enterarte analizarás su actitud que, a pesar de ser radical, está basada en cierta indiferencia de tu parte. Discúlpate.
  • Sagitario: Esa persona que jamás pensaste volver a ver se comunicará contigo. Nada en ella ha cambiado, así que retomar contacto será volver a vivir lo mismo. Piensa si es lo que realmente deseas.
  • Capricornio: Sigues recordando esas escenas dolorosas y a esa persona que te hizo tanto daño. Ninguna de estas situaciones está en tu presente. Ahora solo queda reconocer tus heridas y sanarlas.
  • Acuario: Es posible que aproveches la tarde para salir de compras y proveerte de todo lo que necesitas en la semana. En el amor, analiza si estás recibiendo lo mismo que das y pon tus condiciones.
  • Piscis: No estés fijándote al detalle en el comportamiento de esa persona para encontrarle un error y reclamarle. Esa actitud no será buena para construir la estabilidad amorosa que tanto deseas.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Carlincatura del viernes 6 de noviembre de 2026

Por Carlin | 6 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 5 de noviembre de 2026

Por Carlin | 5 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este domingo 8 de noviembre?

Dos vecinos buscan voluntarios para alojarse gratis en su granja de Francia: trabajarían 10 horas semanales y no incluye comida

En América Latina construyen un ferrocarril de 1.206 km para unir zonas agrícolas de Brasil con el Atlántico: prevén entregas hasta 2028

Horóscopo

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este sábado 7 de noviembre?

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este viernes 6 de noviembre?

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este jueves 5 de noviembre?

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Audio de operador Cerimedo confirma relación con campaña de Keiko Fujimori

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”