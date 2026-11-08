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Papa León XIV en Perú: la imponente cúpula frente al mar toma forma en Pimentel a días de la histórica misa papal

La organización incluye 27 macrolotes, 1.000 servicios sanitarios y un plan logístico con accesos diferenciados, garantizando la seguridad y comodidad de los asistentes. La misa está programada para el 12 de noviembre.

Las Pampas de Pimentel en Lambayeque finalizan el acondicionamiento para la visita del papa León XIV, con un avance del 97% en la explanada y del 75% en el escenario principal.
Las Pampas de Pimentel en Lambayeque finalizan el acondicionamiento para la visita del papa León XIV, con un avance del 97% en la explanada y del 75% en el escenario principal.Foto: Andina/Composición LR
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Las Pampas de Pimentel, en Lambayeque, se encuentran en la fase final de acondicionamiento para recibir al papa León XIV durante su visita apostólica al Perú. La explanada de 81 hectáreas registra un avance del 97%, mientras que el escenario principal alcanza el 75% de ejecución y tiene como fecha prevista de entrega el próximo 11 de noviembre.

El recinto ha sido diseñado para recibir aproximadamente a 900.000 peregrinos durante la misa multitudinaria. La infraestructura incluye una cúpula central, pantallas gigantes, accesos diferenciados, servicios sanitarios y puntos de atención médica. Según el gobernador regional, Jorge Pérez Flores, los trabajos buscan garantizar la circulación y organización de los asistentes en los distintos sectores.

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La cúpula que recibirá a León XIV frente al mar: así avanza el escenario de la misa en Pimentel

El escenario principal de las Pampas de Pimentel tendrá como elemento central una gran cúpula, donde estará ubicado el papa León XIV durante la celebración religiosa. La estructura registra un avance aproximado del 75% y contará con espacios anexos para los coros, áreas de acompañamiento y ambientes destinados a encuentros con representantes de la comunidad eclesiástica. El 25% pendiente corresponde principalmente a componentes técnicos, como el sonido.

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La construcción también contempla refuerzos para enfrentar los fuertes vientos característicos de la zona costera. Se instalaron soportes y uniones para dar estabilidad a las torres que sostendrán los equipos de iluminación, sonido y pantallas. En total, se colocarán 17 pantallas gigantes para que los peregrinos puedan seguir la ceremonia desde diferentes puntos de la explanada. Asimismo, habrá torres de iluminación con generadores independientes, debido a que el ingreso de los asistentes está previsto desde las 8:00 p. m. del 12 de noviembre.

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27 macrolotes y cinco rutas de salida: el plan para ordenar a los peregrinos en las Pampas de Pimentel

La explanada estará dividida en 27 macrolotes identificados con letras y subdivididos en cuadrantes de 50 por 50 metros. Cada uno tendrá una superficie de 2.500 metros cuadrados. La distribución contempla diferentes capacidades: en los sectores centrales se permitirá una ocupación de dos personas por metro cuadrado, mientras que en las zonas laterales se podrá alcanzar una densidad de cuatro personas por metro cuadrado. Durante la inspección se informó que alrededor de 150.000 espacios ya estaban ocupados, principalmente en las áreas delanteras.

El plan logístico incluye tres ingresos peatonales, dos accesos vehiculares y cinco rutas de salida para facilitar la evacuación. También se prevé instalar cerca de 1.000 servicios sanitarios y 15 puntos de auxilio rápido con brigadas de atención. Los accesos estarán señalizados e iluminados, y se habilitará una organización especial para las personas con discapacidad. Los peregrinos podrán ingresar desde la noche previa, mientras que la misa multitudinaria está programada para las 10:00 a. m. del día de la visita papal.

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