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Economía

Precio del dólar hoy en Perú, domingo 8 noviembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Consulta el precio del dólar este domingo 8 de noviembre en Perú, y conoce el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y entidades financieras.

Precio del dólar hoy en Perú, domingo 8 noviembre
Precio del dólar hoy en Perú, domingo 8 noviembreComposición LR
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El precio del dólar se sitúa el domingo 8 de noviembre del 2026 en S/3,415 para la compra y S/3,440 para la venta en el mercado paralelo de Perú. En este artículo puedes revisar los valores ofrecidos por organizaciones oficiales, así como cómo se cotiza la moneda de los Estados Unidos en bancos y casas de cambio.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 8 de noviembre

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

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