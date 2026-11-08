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Deportes

Partidos de hoy, domingo 8 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este domingo, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Liga 1 y en los distintos torneos sudamericanos.

Programación de los partidos de hoy, domingo 8 de noviembre. Foto: composición LR/AFP/Universitario
Programación de los partidos de hoy, domingo 8 de noviembre. Foto: composición LR/AFP/Universitario
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Los partidos del domingo 8 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1, de los partidos a nivel europeo y sudamericano. Entre los duelos destacados de hoy figuran el Atlético Madrid vs Barcelona y Universitario vs CD Moquegua. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

En el Torneo Clausura, sigue en marcha la jornada 16 con el enfrentamiento Alianza Lima vs Los Chankas. De igual forma, habrá acción en Europa con LaLiga y la Premier League.

Puedes ver

Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de la penúltima fecha

lr.pe

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • Los Chankas vs Alianza Lima
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Sport Boys vs UTC
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Universitario vs CD Moquegua
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY

  • Perú Sub-19 vs Regatas Lima
  • Hora: 2.15 p. m.
  • Canal: Latina TV
  • Circolo Sportivo vs Atlético Atenea
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: Latina TV
  • Alianza Lima vs Géminis
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: Latina TV

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Elche vs Betis
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: ESPN 3, Disney+ Premium
  • Villarreal vs Getafe
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: DSports
  • Atlético Madrid vs Barcelona
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney+ Premium

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

  • Sunderland vs Chelsea
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: ESPN, Disney+ Premium
  • Crystal Palace vs Liverpool
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: Disney+
  • Manchester United vs Aston Villa
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: ESPN, Disney+ Premium

Partidos de la Liga Femenina HOY

  • Alianza Lima vs Sporting Cristal
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: América TV

Partidos de la Copa de Brasil HOY

  • Vasco da Gama vs Palmeiras
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: DSports

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