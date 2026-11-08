Fuerzas Armadas resguardarán el exterior de los penales de manera temporal

Fuerzas Armadas resguardarán el exterior de los penales de manera temporal

Después de 18 días desde la delegación de facultades al Ejecutivo, el Gobierno de Keiko Fujimori publicó su primer decreto legislativo.

Se trata del DL N.° 1742, que permite la participación de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en la seguridad externa de penales declarados en estado de emergencia o que presenten situaciones que ameriten un resguardo adicional. Siempre en coordinación y respetando las competencias institucionales del INPE y de la PNP.

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Entre las acciones que pueden realizar los miembros de las FF. AA. se encuentran: vigilancia, patrullaje y protección perimetral; control de tecnología y telecomunicaciones; y control de accesos y de identidad. En suma, se trata de 15 acciones.

En cuanto al primer aspecto, faculta a las FF. AA. para la vigilancia, patrullaje e inteligencia en zonas de influencia de los establecimientos penitenciarios y los puestos de observación de los mismos.

A su vez, cuando se realicen traslados de internos, podrán brindar apoyo de transporte aéreo y terrestre, así como la logística necesaria para el despliegue del personal.

Pueden también ejecutar acciones militares frente a ataques provenientes del exterior, intentos de rescate o fugas, y otras amenazas que comprometan la seguridad externa del establecimiento.

En materia de comunicación, las FF. AA. podrán apoyar a la PNP y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en la detección y desmontaje de antenas, repetidores y equipos de comunicación no autorizados en las cercanías.

De igual forma, están facultados para ayudar a instalar y operar inhibidores y detectores de señales radioeléctricas de telecomunicaciones, destinados a prevenir comunicaciones no autorizadas.

Finalmente, las FF. AA. pueden brindar apoyo en el control, revisión y registro de ingresos de visitas, proveedores y personal penitenciario a los penales.

En las zonas de influencia penitenciaria están facultados para apoyar a la PNP en las acciones de control preventivo de identidad, verificación, intervención y registro de personas y vehículos.

Las FF. AA. también pueden apoyar en otras situaciones de emergencia

Sobre las circunstancias en las que las FF. AA. pueden participar de la seguridad exterior de los penales, el decreto precisa que también aplica para otras situaciones de emergencia penitenciaria.

Ello comprende situaciones provocadas por desastres naturales, amenazas de fuga o rescate de internos (…) así como durante la conducción y traslado de internos de alta peligrosidad, mediante acciones de transporte terrestre, aéreo, fluvial o lacustre, evacuación, asistencia, comunicaciones y soporte logístico y tecnológico.

Sin financiamiento adicional

De acuerdo con la resolución, la implementación del decreto legislativo "se financia con cargo al presupuesto de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público".

Al respecto, el abogado Carlos Caro resaltó, en sus redes sociales, que resulta preocupante que no se haya destinado un financiamiento adicional.

“El artículo 7 dispone que se cubra con el presupuesto de cada entidad, ‘sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público’, y la norma quedó fuera del análisis de impacto regulatorio previo. Su eficacia dependerá de lo que cada sector pueda reasignar", se lee.

Tal situación podría generar, principalmente, tres efectos para la empresa, según identificó el letrado.

“Los proveedores que ingresan a esos penales podrán pasar por control y registro con apoyo militar, volar drones sobre penales y sus zonas restringidas no se permite y se sanciona, salvo autorización excepcional (Ley 30740 modificada), si los inhibidores afectan las telecomunicaciones fuera del penal, quien los opera debe evitar y corregir la interferencia", indicó.

Cinco penales declarados en emergencia

Actualmente, cinco penales de alta peligrosidad han sido declarados en emergencia (Trujillo Varones, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Challapalca).