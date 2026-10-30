EsSalud desplegará ambulancias y puestos médicos durante visita del papa León XIV al Perú El Seguro Social activará un operativo especial entre el 11 y 16 de noviembre. Una ambulancia UCI acompañará los desplazamientos del pontífice y más de 15 establecimientos permanecerán en alerta.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) implementará un operativo especial para la visita del papa León XIV al Perú, del 11 al 16 de noviembre, con ambulancias y brigadas médicas.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) implementará un operativo especial para la visita del papa León XIV al Perú, del 11 al 16 de noviembre, con ambulancias y brigadas médicas.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) prepara un despliegue sanitario especial para la visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre. El denominado “Operativo Papa León” contempla ambulancias, puestos médicos, brigadas de emergencia y personal especializado para atender tanto al pontífice y su comitiva como a los miles de fieles que acudirán a las actividades programadas en Lima y otras regiones.

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas Gonzáles, presentó el plan de respuesta, que será ejecutado en coordinación con el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los bomberos y representantes de la Iglesia Católica.

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“Estamos preparados para trabajar de manera articulada con las instituciones involucradas y brindar atención de salud tanto al Santo Padre como a todos los ciudadanos que nos acompañarán desde el Perú y el extranjero”, señaló Tomas.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) implementará un operativo especial para la visita del papa León XIV al Perú, del 11 al 16 de noviembre, con ambulancias y brigadas médicas.

Una ambulancia UCI acompañará al papa León XIV

Como parte del operativo, EsSalud asignará una ambulancia tipo III equipada como una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para acompañar los desplazamientos del papa León XIV durante su visita.

La unidad contará con ventilador mecánico, bomba de infusión continua y monitor-desfibrilador multiparámetro. Además, estará tripulada por personal especializado en atención crítica y reanimación.

Una segunda ambulancia, de tipo II, permanecerá destinada al respaldo de la comitiva oficial.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) implementará un operativo especial para la visita del papa León XIV al Perú, del 11 al 16 de noviembre, con ambulancias y brigadas médicas.

18 ambulancias estarán desplegadas en Lima

El mayor despliegue se concentrará en los puntos donde se espera una importante presencia de fieles. En Lima se dispondrán 18 ambulancias tipo II: cuatro en el Gran Teatro Nacional, seis en la Base Aérea Las Palmas, cuatro en el Estadio Nacional y cuatro en la Plaza de Armas.

Para la misa multitudinaria prevista en Las Palmas, también se instalarán dos Puestos Médicos de Avanzada y dos puestos médicos satélite, con capacidad para brindar atención inmediata ante eventuales emergencias.

Cada Puesto Médico de Avanzada contará con dos médicos, dos profesionales de enfermería, un técnico de enfermería y un técnico de campo. Los puestos satélite estarán orientados principalmente a casos leves y a la atención inicial de los asistentes.

¿Qué pasará en Cusco, Lambayeque y Ucayali?

El operativo también contempla las regiones incluidas en el recorrido del pontífice.

En Lambayeque, los equipos médicos estarán desplegados en Pimentel, Zaña, Santa Cruz y la Plaza de Armas de Chiclayo. En Cusco, se instalará un Puesto Médico de Avanzada en Sacsayhuamán y otro puesto satélite en la Plaza de Armas.

En Ucayali, se habilitará un área diferenciada en el Hospital II Pucallpa y se reforzará la atención en el Centro Médico Manantay.

Además, participarán el Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE), Hospital Perú y más de 15 establecimientos de EsSalud, que permanecerán en alerta amarilla durante las actividades vinculadas a la visita papal.

EsSalud recomienda cuidados ante las largas jornadas

Ante las extensas jornadas y la concentración de personas, EsSalud recomendó a los fieles mantenerse hidratados, utilizar protector solar, sombreros de ala ancha y ropa ligera para prevenir golpes de calor.

La institución también pidió prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, así como seguir las indicaciones del personal de seguridad y salud durante las actividades.

La central de emergencias del STAE mantendrá operativa la línea gratuita 117 las 24 horas, dentro de su ámbito de cobertura.

El papa León XIV visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre y cumplirá actividades en Lima, Lambayeque, Cusco y Ucayali, como parte de su primera visita al país desde el inicio de su pontificado.