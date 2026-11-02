El diagnóstico que casi apaga sus sueños a los 17 años: la compleja operación de 4 horas en EsSalud que le retiró un tumor gigante del colon El joven, que cursa quinto de secundaria y estudia ingeniería automotriz, presentó síntomas como pérdida de peso, náuseas y sangrado digestivo, lo que llevó a la detección tardía de su neoplasia.

Percy, un adolescente de 17 años de Cajamarca, fue diagnosticado con cáncer de colon tras presentar síntomas como pérdida de peso y náuseas. Fue operado exitosamente en el Hospital Sabogal. | Foto: Andina/Composición LR

Percy, un adolescente de 17 años de Cajamarca, fue diagnosticado con cáncer de colon tras presentar síntomas como pérdida de peso y náuseas. Fue operado exitosamente en el Hospital Sabogal. | Foto: Andina/Composición LR

A los 17 años, Percy recibió un diagnóstico que cambió sus planes: tenía cáncer de colon y necesitaba una intervención especializada para retirar una masa tumoral de gran tamaño. El adolescente, natural de Cajamarca y residente en Ventanilla, fue operado en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud, donde un equipo médico logró extirparle un tumor de 15 centímetros tras una cirugía que duró cuatro horas.

El joven, según la historia recogida por Andina, cursa el quinto año de secundaria y estudia ingeniería automotriz. También ayuda económicamente a sus padres y a sus tres hermanos, mientras mantiene el objetivo de abrir una barbería. Sin embargo, su estado de salud comenzó a deteriorarse por una pérdida de peso sin explicación, náuseas frecuentes y sangrado digestivo. Los exámenes especializados confirmaron la presencia de una neoplasia en el colon sigmoide, que se encontraba en estadio avanzado.

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Pérdida de peso y sangrado digestivo: las señales que alertaron sobre el tumor de Percy

Antes de conocer el diagnóstico, Percy presentó síntomas que evidenciaban un deterioro progresivo de su salud. La pérdida inexplicable de peso, las náuseas recurrentes y el sangrado digestivo motivaron la realización de evaluaciones médicas para determinar el origen de estas molestias.

Los especialistas le practicaron una colonoscopia y tomografías, cuyos resultados permitieron identificar un tumor de grandes dimensiones en el colon sigmoide, una sección del intestino grueso. La enfermedad se encontraba en una etapa avanzada y la masa comprometía una zona próxima a la vejiga, por lo que el caso requería una intervención quirúrgica compleja.

Tras evaluar los resultados, profesionales de oncología, gastroenterología y patología del Hospital Sabogal analizaron las condiciones del paciente y determinaron la necesidad de retirar la lesión. El tamaño del tumor y el tejido comprometido hicieron necesaria la participación de un equipo multidisciplinario para planificar el procedimiento.

Hospital Sabogal: ¿cómo lograron retirar una masa de 15 centímetros del colon?

La operación se prolongó durante cuatro horas. Los cirujanos realizaron una laparotomía exploratoria y una sigmoidectomía radical en bloque, procedimiento que permitió extraer la neoplasia completa, de 15 por 15 centímetros, junto con los tejidos comprometidos. Después, reconectaron el intestino para recuperar su continuidad y funcionamiento.

El doctor Héctor Medrano Sáname, integrante del Servicio de Oncología del Hospital Sabogal, explicó que durante la intervención también se evaluaron los ganglios para descartar una posible diseminación de la enfermedad. Asimismo, los médicos comprobaron que no había metástasis visibles en el hígado ni en la cavidad abdominal.

La evolución posterior a la cirugía fue favorable. Siete días después, Percy recibió el alta médica, luego de que los especialistas comprobaran que podía alimentarse adecuadamente. El adolescente continuó su recuperación en casa junto a sus familiares.

Tras superar esta etapa del tratamiento, el joven expresó su deseo de retomar sus actividades y cumplir los proyectos que tenía antes de conocer su diagnóstico. Entre sus objetivos están terminar la secundaria, volver a jugar fútbol y continuar su formación para desarrollar sus planes personales.