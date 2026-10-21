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Sociedad

San Juan de Miraflores: asesinan a jalador de colectivos en Atocongo cuando terminaba su jornada laboral

Este sería el tercer ataque durante el mes de octubre que ocurre en la zona. El hecho de sangre ocurrió con el colectivo lleno de pasajeros.

Asesinan a jalador de colectivos en terminal terrestre de Atocongo en San Juan de Miraflores
Asesinan a jalador de colectivos en terminal terrestre de Atocongo en San Juan de MirafloresFoto: composición LR
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Al promediar las 11.00 p. m. del último martes 20 de octubre en el terminal terrestre de Atocongo ubicado en San Juan de Miraflores, un jalador de colectivos que salen con destino hacia el sur del país fue asesinado a balazos antes de realizar su último tramo.

Mientras la víctima se encontraba llamando a pasajeros para que ingresen al vehículo, dos sujetos a bordo de una moto pasaron a velocidad disparando en hasta seis ocasiones contra el jalador. Los pocos pasajeros al interior del vehículo bajaron asustados mientras el cuerpo de la víctima permanecía tendido en el piso.

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Durante el ataque, un vehículo color blanco se encontraba estacionado al lado del colectivo. Las balas alcanzaron la ventana del piloto quien tuvo que abrir la puerta y lanzarse para no ser alcanzado por las balas. Afortunadamente, el ocupante de este vehículo se salvó.

De acuerdo con información por parte de los trabajadores de la zona, este sería el tercer ataque que ocurre en el lugar en menos de un mes. El primero de ellos ocurrió el pasado 8 de octubre y el segundo la semana pasada. Información policial señala que la banda criminal que estaría detrás de este hecho sería Los Mexicanos.

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