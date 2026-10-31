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Sociedad

Pasajero intentó ingresar 55 iPhone 18 Pro Max ocultos en su maleta: Sunat los incautó en el aeropuerto Jorge Chávez

La intervención se produjo gracias a un escáner de rayos X, que detectó los celulares ocultos en su equipaje. Según la Sunat, los dispositivos podrían haberse destinado a la venta en la próxima campaña navideña.

Tras la incautación, el caso fue remitido al Ministerio Público, que detuvo al pasajero
Tras la incautación, el caso fue remitido al Ministerio Público, que detuvo al pasajeroFoto: composición LR/Difusión
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Un pasajero procedente de Miami, Estados Unidos, fue intervenido por oficiales de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) cuando intentaba ingresar al Perú 55 teléfonos celulares iPhone 18 Pro Max sin declararlos ante las autoridades aduaneras. Los equipos, valorizados en más de S/380.000, fueron encontrados durante una inspección de equipaje en el Salón Internacional del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La intervención se produjo luego de que el viajero fuera seleccionado para una revisión no intrusiva de su equipaje de mano mediante los escáneres de rayos X instalados en el terminal aéreo. Las imágenes permitieron identificar que la maleta contenía numerosos dispositivos móviles de alta gama que no habían sido declarados para cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes. Tras el hallazgo, los funcionarios procedieron con la incautación de los equipos.

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Sunat detectó los 55 iPhone 18 Pro Max durante una inspección con escáneres en el aeropuerto Jorge Chávez

El procedimiento de control permitió descubrir que el pasajero transportaba los 55 teléfonos celulares ocultos en su equipaje. De acuerdo con la información proporcionada por la Sunat, los dispositivos habrían tenido como posible destino la comercialización durante la próxima campaña navideña, aunque este aspecto forma parte de las circunstancias que deberán esclarecerse durante las investigaciones.

Al tratarse de bienes restringidos que no fueron declarados ante Aduanas, las autoridades dispusieron su incautación. La detección ocurrió en el área de llegada de pasajeros internacionales, donde la entidad mantiene operativos permanentes para identificar mercancías que ingresan al territorio nacional sin cumplir los procedimientos establecidos.

Estas labores cuentan con el respaldo de equipos electrónicos de última generación y de los canes pertenecientes a la Unidad K9, que participan en las inspecciones de equipajes. La finalidad de estos controles es prevenir y detectar infracciones aduaneras, así como otros delitos relacionados con el ingreso irregular de mercancías al país.

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¿Qué sanciones podría enfrentar el pasajero por intentar ingresar celulares sin declararlos ante Aduanas'?

Después de encontrar los teléfonos, la Sunat comunicó el caso al Ministerio Público para que se adoptaran las medidas correspondientes. El representante de la Fiscalía dispuso la detención del pasajero y el inicio de las investigaciones para determinar el delito aduanero cometido y establecer las sanciones que correspondan de acuerdo con las circunstancias del caso.

La entidad recordó que ocultar mercancías para evitar que sean detectadas durante los controles aduaneros constituye un delito. Esta conducta comprende el acondicionamiento de bienes de cualquier manera con la intención de impedir su identificación por parte de los funcionarios encargados de la fiscalización.

Asimismo, precisó que cuando el valor de los productos supera las cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT), la persona involucrada podría recibir una condena de entre cinco y ocho años de pena privativa de la libertad, dependiendo del delito cometido. En este caso, los 55 celulares incautados superan los S/ 380 mil en valor, por lo que las autoridades deberán establecer las responsabilidades correspondientes en el marco de las investigaciones.

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