Intentaron sacar del Perú joyas y gemas valorizadas en S/300.000 ocultas entre sus prendas, pero el escáner del aeropuerto Jorge Chávez las delató Los equipos de seguridad de la Sunat identificaron mercancías ocultas en las prendas de las viajeras, reforzando sospechas por comportamientos nerviosos. Procedimientos distintos fueron aplicados según el valor de los bienes.

La operación, a cargo de la Sunat, se basó en información previa y comportamientos sospechosos, lo que llevó a descubrir los objetos ocultos en sus prendas mediante escáner corporal.

La operación, a cargo de la Sunat, se basó en información previa y comportamientos sospechosos, lo que llevó a descubrir los objetos ocultos en sus prendas mediante escáner corporal. Foto: composición LR

El valor de los bienes, la forma en que eran transportados y las condiciones para su ingreso o salida del país fueron determinantes en la intervención de dos pasajeras en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Ambas fueron detectadas cuando intentaban trasladar joyas, gemas y aretes sin declarar, mercancía valorizada en aproximadamente S/300.000 que fue identificada durante los controles de seguridad del terminal aéreo.

La operación estuvo a cargo de personal vinculado al control aduanero de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que ya disponía de información sobre las viajeras antes de la inspección. Los equipos tecnológicos permitieron descubrir los objetos ocultos entre sus prendas y dieron lugar a dos procedimientos distintos, según el valor de los bienes y las características de la conducta detectada.

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Sunat detectó joyas ocultas en el aeropuerto Jorge Chávez

Miguel Cama, jefe de la Unidad de Equipajes de la Sunat, explicó que la intervención se originó en información previa sobre las pasajeras. Durante el control de rutina, los agentes también observaron comportamientos nerviosos y evasivos, lo que reforzó la atención sobre ambas viajeras. La revisión mediante el escáner corporal permitió identificar las mercancías que no habían sido declaradas ante la autoridad aduanera.

La situación de las intervenidas no recibió la misma calificación. En uno de los casos, el ocultamiento deliberado de las joyas y el valor de los bienes, superior al equivalente a 4 UIT, sustentaron la presunción de un delito de contrabando. Para este ilícito, la pena prevista es de cuatro a ocho años de prisión, según indicó Cama. No obstante, corresponde al Ministerio Público determinar la calificación legal de los hechos; la Sunat comunica los hallazgos a dicha institución.

La segunda pasajera quedó comprendida en el ámbito administrativo, debido a que el valor de los bienes detectados no alcanzó el umbral establecido para configurar el delito, pese a que tampoco habían sido declarados. Las dos mujeres y las mercancías incautadas quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

¿Qué bienes pueden ingresar al Perú sin declarar y cuál es el límite de valor permitido por Sunat?

El Reglamento de Equipaje contempla condiciones para el ingreso de artículos procedentes del extranjero. Según explicó el jefe de la Unidad de Equipajes de la Sunat, cada bien puede tener un valor de hasta 500 dólares para ingresar sin necesidad de declaración aduanera, conforme a los criterios que detalló el funcionario.

La normativa también permite llevar determinados objetos destinados al uso personal. Entre ellos figuran hasta dos teléfonos celulares y una computadora portátil, siempre que correspondan a las condiciones previstas para los bienes de uso personal y no se trate de mercancía destinada a la comercialización. La misma consideración alcanza a accesorios personales, como relojes que el viajero lleve puestos.

La diferencia en el caso intervenido fue la presencia de bienes no declarados y, en una de las pasajeras, el presunto ocultamiento intencional para evitar el control. Para consultar las condiciones aplicables a los artículos que ingresan al país, la Sunat dispone del aplicativo Bienvenido a Perú, que reúne información sobre franquicias, límites y procedimientos aduaneros. La entidad utiliza además mecanismos de gestión de riesgos que consideran información previa y comportamientos observados durante las inspecciones.