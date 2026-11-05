Papa León XIV: ¿Una visita nomás? El periodista Ernesto Barreda, cronista de la visita del Sumo Pontífice a nuestro país, analiza en el siguiente artículo la trascendencia de la presencia papal en Uruguay, Argentina y Perú.

Por: Ernesto Barreda

El mundo vivió dos momentos en la vida del Papa León XIV: a los minutos de estrenarse como Vicario de Cristo el 8 de mayo de 2025, habló en castellano; y, el 11 de octubre pasado, cuando en la misma ventana del Palacio Apostólico, anunció que había decidido operarse de un nódulo en el pulmón.

Video destacado Así se preparan Uruguay, Argentina y Perú para recibir al Papa León XIV #lr

En la primera rompió el protocolo porque quiso. Fue una de sus primeras decisiones: “si me permiten…”, pidió permiso, pero ya había resuelto poner a ‘su’ Diócesis de Chiclayo en las antenas de la prensa mundial; y, en la segunda, quebró el secreto y la rigidez y optó por ventilar el problema: es posible que el papa tenga cáncer.

A los minutos de la elección, aquel 8 de mayo en el balcón vaticano, su rostro expresó una media sonrisa y, feliz, dijo: “Y si me permiten…”. Millones de televidentes contuvieron la respiración. ¿El Papa pide permiso? Y lo dijo en español. Circunstancia totalmente inusual. León XIV luciendo la muceta roja decidió ofrecer varios mensajes, y lo consiguió.

En octubre de 1978, hace casi 50 años, el Papa San Juan Pablo II, el cardenal polaco Karol Wojtila, ofreció su discurso totalmente en italiano, a pesar de ser el primer Pontífice no nacido en la península itálica. “Si me equivoco, me corregiréis”, pidió a la multitud. La broma rompió el protocolo. El papa Juan Pablo dominaba 12 idiomas con cierta fluidez.

27 años después, en abril de 2005, el cardenal alemán Joseph Ratzinger, ofreció sus primeras palabras como Papa Benedicto XVI exclusivamente en italiano. El obispo germano, reconocido políglota, hablaba diez idiomas y leía y comprendía, incluso, griego antiguo y hebreo bíblico.

El cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, el 13 de marzo de 2013, salió al mismo balcón vaticano como el papa número 266 de la Iglesia Católica, y también decidió ofrecer su mensaje exclusivamente en italiano. Durante los doce años de su pontificado, el papa Francisco utilizó dicho idioma en los actos oficiales, a pesar que su lengua materna, al ser argentino, era el castellano.

León XIV, apartó la mirada del discurso oficial y continuó: “Y si me permiten también un saludo a todos aquellos, en modo particular, a mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto, para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo”.

Aquel 8 de mayo de 2025, el mundo escuchó, sorprendido: ‘Chiclayo’ y ‘Perú’. El día anterior, miércoles 7, se había iniciado el cónclave con 133 cardenales electores para elegir al Sucesor de Pedro en la Capilla Sixtina. Al día siguiente, la cuarta votación, pocos minutos después de las seis de la tarde, determinó la elección: Robert Prevost Martínez se convirtió en el Sumo Pontífice. Por el cambio de horario, a las once de la mañana, el Perú saltó de emoción. Y Chiclayo salió a las calles.

Ese es Robert Prevost Martínez, el norteamericano que quiso ser sacerdote, el sacerdote que quiso ser peruano, y el peruano que quiere volver al Perú, aunque sean tan solo unos días. Pero no viene solamente a saborear su arroz con pato, ni a visitar a las hermanitas del Callao que dirigen un asilo de ancianos que fueron la gran preocupación del obispo Prevost cuando el papa Francisco lo eligió como Administrador Apostólico en el puerto chalaco.

Entre médicos y el Espíritu Santo

El Papa se operó el martes 13 de octubre de 2026 en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma. Mientras los médicos y los especialistas intentaban explicar el diagnóstico y la receta científica, el mundo católico se puso a rezar. La intervención extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho y tres palabritas irrumpieron nuestro vocabulario: “adenocarcinoma pulmonar localizado”. Era cáncer y el papa comenzó su recuperación. Se confirmó la Visita Apostólica y el Perú continuó rezando al anda morada del Señor de los Milagros.

Pero la Iglesia peruana, trémula y herida, sintió el dolor de la muerte. El cáncer se llevó a Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, 74 años, el pasado 30 de octubre, luego de dirigir la Arquidiócesis del Cusco durante casi doce años; y dos días después, Mons. Jorge Carrión Pavlich, falleció a los 76 años de edad, ante complicaciones de su salud. Dirigió la Diócesis de Puno durante 26 años como obispo titular, y dos años previos como Administrador Apostólico.

El camino latino

Prevost viene al Perú como colofón de una arriesgada mini gira en América Latina, por el Uruguay como el país más laico (léase anticlerical) de la región y por Argentina, país al que el papa Francisco nunca volvió.

Uruguay es un pequeño país de tres millones y medio de pobladores. El más secular de la región. Separó Iglesia-Estado desde su Constitución de 1919 y cambió de denominación a los feriados religiosos: Semana de Turismo se llama a la Semana Santa; la Navidad es el Día de la Familia y Pascua de Reyes es el Día de los Niños. Con el 33% de católicos, la visita del Papa León XIV es un desafío. El papa San Juan Pablo II estuvo en dos ocasiones: 1987 y 1988. Será el segundo pontífice en la historia que acudirá a tierras uruguayas del 6 al 8 de noviembre.

Argentina, por su lado, es un caso curioso porque el papa Francisco siendo argentino, no visitó su tierra natal. San Juan Pablo II acudió a la Argentina en dos momentos: 1982 y 1987. En doce años que duró su Pontificado, el papa Francisco no aceptó visitar su país, alegó que quería evitar que su imagen sea utilizada por motivos políticos entre peronistas y anti peronistas.

El tema con Perú es como me dijo una fuente: los obispos peruanos conocen a Prevost, el asunto es que él también los conoce a ellos. Así las cosas, los pasados hablan, y los silencios del ayer se vuelven el pregón del presente. El Episcopado peruano ajusta las clavijas ante el desafío de la transformación generacional.

La Iglesia se mueve

Y en este nuevo menú el plato de fondo se llama ‘sinodalidad’; que, dicho en cristiano, reclama una Iglesia menos piramidal y más participativa. Fue el Papa Francisco, quien, en octubre 2021, implementó este concepto rescatado del Concilio Vaticano II. El proceso no pasó desapercibido porque movilizó durante dos años a miles de católicos, por primera vez en la historia de los sínodos, en fases diocesanas y continentales en todo el mundo.

Los años siguientes (2023-2024) el Vaticano fue sede de reuniones mundiales donde se incluyó el voto histórico para laicos y mujeres y luego devino la fase de implementación (2025-2028) para aplicar las reformas en todo el mundo. ¿Quién estuvo en este proceso? El Papa Francisco nombró a Monseñor Robert Prevost como prefecto del Dicasterio para los Obispos el 30 de enero de 2023.

El Cardenal Prevost llegó a ser miembro de siete Dicasterios de la Curia Romana: Para la Evangelización, para la Doctrina de la Fe, para las Iglesias Orientales, para el Clero, para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, para la Cultura y la Educación y para los Textos Legislativos.

El adiós de los obispos

Otro factor a tener en cuenta entre el Episcopado peruano es el biológico, léase el límite de edad. El derecho canónico establece que los obispos deben renunciar al obispado al cumplir los 75 años. Dependerá del Sumo Pontífice la decisión de continuar o no.

En noviembre de 2025, el Papa León XIV dejó clarísima su posición en la 81ª Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana, recordó al papa Francisco cuando recomendó a los obispos a que “aprendan a decir adiós” y añadió: “es apropiado respetar la norma de los 75 años para la conclusión del servicio a los Ordinarios en las diócesis, y solo en el caso de los Cardenales se puede considerar la continuación de su ministerio, posiblemente por dos años”. Así de concluyente.

Es que el papa no necesita interpretaciones auténticas ni de terceros que intentan ser sus voceros. Lamentablemente los últimos meses del papa Francisco se hizo costumbre que quien se reunía con él se irrogaba la pretensión de anunciar su pensamiento. “El Papa me dijo…”, erosionó la reserva vaticana.

Con ‘p’ de patria

Como todo se sabe en los centros de poder, sean pequeños o sean inmensos, la especulación vaticana era que el Papa León XIV quería venir a su Chiclayo para agradecer a los pocos meses de su elección en 2025, pero el Perú no lo dejaba: su crisis política era fatal.

El mismo día de su elección, 8 de mayo de 2025, mientras que León XIV oraba agradecido, la presidenta peruana, Dina Boluarte firmaba la carta de invitación para que venga al Perú. Pocos meses después, octubre, Boluarte Zegarra apuraba sus maletas, la habían vacado.

El congresista José Jerí se puso la banda presidencial y el 7 de enero de 2026, al día siguiente de Epifanía, firmó sonriente para que el papa venga al Perú a bendecirlo. La jugada estaba caminando, la respuesta fue una audiencia para el 11 de mayo, pero por ciertas aficiones chinas y otras cosas, lo vacaron el 17 de febrero. José María Balcázar, asumió al día siguiente y envió una tercera carta el 20 de mayo de 2026.

¿Balcázar? El papa habría fruncido el ceño. Lo conocía. El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lambayeque expulsó al decano José Balcázar por desvío de fondos a sus cuentas personales en agosto de 2022. Robert Prevost fue Obispo de Chiclayo 2015-2023. Sin embargo, lo recibió el 18 de junio en la Santa Sede. El papa sabía que él mismo decidiría la fecha de la visita. Pragmatismo puro.

Más allá de igualdad o desavenencia de pensamientos, de distintas o semejantes miradas eclesiales, o de haber coincidido con DNIs latinoamericanos, lo que queda claro es que el Papa León XIV no es el sucesor del Papa Francisco. Él es el sucesor de Pedro, el Vicario de Cristo y su dimensión es universal.

En su mensaje para la LIX Jornada Mundial de la Paz, publicado el 1 de enero de 2026, condensó su pensamiento: “La paz esté con todos ustedes: hacia una paz ‘desarmada y desarmante’”. Que no quepa duda: el equipaje del Santo Padre está lleno de desafíos para el Perú y sus Obispos.