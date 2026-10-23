Bypass de la avenida Pachacútec en Villa María del Triunfo permanece cerrado tras intensa llovizna La parte baja de la vía quedó inundada luego de las precipitaciones registradas durante la noche y madrugada. Trabajadores utilizan hidrojets y camiones cisterna para retirar el agua acumulada.

El bypass de la avenida Pachacútec en Villa María del Triunfo está cerrado al tránsito vehicular debido a un aniego ocasionado por la llovizna de la noche en Lima. | América Noticias

El bypass de la avenida Pachacútec en Villa María del Triunfo está cerrado al tránsito vehicular debido a un aniego ocasionado por la llovizna de la noche en Lima. | América Noticias

El bypass de la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo, permanece cerrado al tránsito vehicular la mañana de este viernes debido al aniego provocado por la llovizna registrada durante la noche y madrugada en Lima. La parte baja de esta infraestructura quedó nuevamente inundada, por lo que se realizan trabajos de emergencia para retirar el agua y restablecer la circulación.

Trabajadores se encuentran en el lugar utilizando hidrojets y camiones cisterna para evacuar el agua acumulada en la zona más profunda del bypass. Mientras continúan estas labores, los vehículos no pueden utilizar el tramo inferior de la vía.

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La llovizna registrada en la capital cesó aproximadamente a las 3.30 a. m.; sin embargo, el agua permaneció acumulada en el bypass, ubicado a la altura del cruce de la avenida 26 de Noviembre. La interrupción del tránsito se mantiene mientras culminan los trabajos de drenaje.

En la parte alta de la avenida Pachacútec también se reportó presencia de agua empozada, por lo que los conductores deben reducir la velocidad al circular por este sector. La acumulación de agua se presenta en un contexto de precipitaciones que durante la noche y madrugada generaron charcos en distintos puntos de Lima.

Bypass de Pachacútec vuelve a inundarse

La inundación del bypass de la avenida Pachacútec no es un hecho aislado. Hace aproximadamente dos meses, un bus de transporte público quedó atrapado en medio del agua acumulada en este mismo punto luego de una llovizna de mayor intensidad.

El nuevo aniego vuelve a evidenciar las dificultades que presenta esta infraestructura para evacuar el agua durante episodios de precipitaciones en Lima. Por ahora, el tránsito por la parte baja del bypass continúa restringido mientras se desarrollan las labores para retirar el agua.

Las autoridades recomiendan a los conductores transitar con precaución por las zonas afectadas por empozamientos y reducir la velocidad para evitar accidentes y salpicaduras de agua hacia los peatones.