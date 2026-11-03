Gobierno declara en emergencia 1380 distritos del Perú por lluvias intensas ante El Niño 2026-2027 La medida tendrá una vigencia de 60 días y comprende localidades de 25 departamentos y el Callao, donde se ejecutarán acciones para reducir riesgos, atender emergencias y rehabilitar las zonas afectadas.

La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM, involucra a 25 departamentos y la Provincia del Callao, requiriendo acciones urgentes de las autoridades locales.

La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM, involucra a 25 departamentos y la Provincia del Callao, requiriendo acciones urgentes de las autoridades locales. Foto: COEN

El Gobierno declaró el estado de emergencia en 1.380 distritos del país ante el peligro inminente de lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. La medida, que tendrá una vigencia de 60 días calendario, comprende localidades de 25 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao.

La declaratoria se oficializó el martes 3 de noviembre mediante el Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano. La norma establece que los gobiernos regionales y locales deberán ejecutar acciones inmediatas para reducir los riesgos, atender las emergencias y rehabilitar las zonas que resulten afectadas.

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¿Por qué el Gobierno declaró la emergencia en 25 regiones?

La decisión responde a la continuidad de El Niño Costero y al desarrollo de El Niño en el Pacífico ecuatorial central, escenarios que elevan la probabilidad de precipitaciones intensas en distintas zonas del territorio nacional.

De acuerdo con el informe situacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales comprendidos en la declaratoria ha sido sobrepasada frente al peligro inminente. Por ello, la norma establece que resulta necesaria la intervención técnica y operativa de las entidades del Gobierno Nacional.

El decreto considera una emergencia de nivel cuatro y dispone la participación de los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo e Inclusión Social.

El Instituto Nacional de Defensa Civil tendrá a su cargo la coordinación técnica y el seguimiento de las medidas que adopten los gobiernos regionales y locales. Las intervenciones deberán priorizar la reducción del muy alto riesgo, así como las acciones de respuesta y rehabilitación.

¿Qué distritos están comprendidos en el estado de emergencia?

La declaratoria alcanza a distritos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, además del Callao.

La relación completa de localidades figura en el anexo del Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM, que detalla los distritos por departamento y provincia. Consulta AQUÍ la lista completa de los distritos declarados en emergencia.

La norma también precisa que las acciones de intervención deberán tener relación directa con el peligro que motiva la declaratoria y podrán modificarse de acuerdo con las necesidades y condiciones de seguridad que surjan durante su ejecución, siempre con sustento en estudios técnicos.

Respecto al financiamiento, el decreto establece que las medidas se cubrirán con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.