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Río Tumbes supera umbral de alerta roja y advierten riesgo de desbordes tras intensas lluvias

El caudal alcanzó los 1.021,33 metros cúbicos por segundo durante la madrugada del lunes. Las precipitaciones inundaron calles y activaron quebradas en distintos sectores de Tumbes.

El río Tumbes alcanzó un caudal de 1.021,33 m³/s, superando el umbral de alerta roja por intensas lluvias en la región y cuenca alta de Ecuador, lo que genera preocupación por inundaciones.
El río Tumbes alcanzó un caudal de 1.021,33 m³/s, superando el umbral de alerta roja por intensas lluvias en la región y cuenca alta de Ecuador, lo que genera preocupación por inundaciones. | composición LR
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El río Tumbes superó el umbral de alerta roja durante la madrugada de este lunes, luego de registrar un incremento acelerado de su caudal por las intensas lluvias en la región y la cuenca alta de Ecuador. La situación genera preocupación ante el riesgo de desbordes e inundaciones en las zonas cercanas al afluente.

De acuerdo con el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el río alcanzó un caudal de 1.021,33 metros cúbicos por segundo a las 5.00 a. m. en la estación hidrológica El Tigre, ubicada en el distrito de San Jacinto. El registro superó el umbral rojo establecido para este punto de monitoreo.

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¿Qué zonas de Tumbes podrían verse afectadas por el desborde del río?

Según el reporte de las autoridades, las potenciales áreas de afectación comprenden los centros poblados de El Prado Bajo, Carretas, El Prado, Prado Alto, Limón, Oidor, Pampas de Hospital, Tumbes, Tacural, Cerro Blanco, Cruz Blanca, Santa María, Casa Blanqueada, Francos y Garbanzal.

El incremento del caudal estaría relacionado con las precipitaciones registradas tanto en la cuenca alta de Ecuador como en la parte alta de Tumbes. Las lluvias también provocaron la activación de varias quebradas que desembocan en el río, lo que contribuye al aumento del volumen de agua.

Ante este escenario, las autoridades exhortaron a la población a no acercarse a las riberas, evitar cruzar el río o las quebradas y mantenerse alejada de las zonas susceptibles a inundaciones. También recomendaron seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Lluvias inundan calles y dejan pobladores aislados en Tumbes

Las precipitaciones comenzaron durante la noche del domingo 1 de noviembre y se prolongaron hasta las primeras horas del lunes. En la ciudad de Tumbes, las lluvias ocasionaron aniegos en diferentes calles y avenidas, dificultaron el tránsito y activaron quebradas.

Entre los sectores afectados figuran la avenida La Marina, el cruce con la avenida Tumbes y la vía Canal, en la zona de la calle Arica. También se reportaron inundaciones en Zarumilla, Corrales, el barrio El Pacífico, Pampa Grande y San Juan de la Virgen.

En el sector Primero de Agosto, en Zarumilla, varios pobladores quedaron aislados luego del desborde de la quebrada Marco Felipe. Asimismo, los asentamientos humanos Los Claveles y Puerto Pizarro registraron afectaciones por las precipitaciones.

Frente a la emergencia, personal de las Fuerzas Armadas se desplegó en puntos críticos de la ciudad y, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, utilizó motobombas para retirar el agua acumulada. Entre las zonas intervenidas figuran el parque El Beso, la avenida Arica y el cruce de las avenidas Tumbes y La Marina.

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Senamhi advierte nuevas lluvias intensas en el norte del país

El Senamhi advirtió que las precipitaciones continuarán en la costa norte. Los pronósticos contemplan lluvias de ligera a moderada intensidad en Piura, Lambayeque y La Libertad, mientras que en Tumbes se mantiene la preocupación por los acumulados registrados y el incremento del caudal del río.

Según los reportes meteorológicos difundidos este lunes, las precipitaciones podrían superar los 80 milímetros en algunos sectores de Tumbes y alcanzar entre 40 y 60 milímetros en zonas de Piura.

Además, se prevé una tregua temporal en las lluvias hasta el miércoles 4 de noviembre, antes de un nuevo incremento de las precipitaciones. Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones hidrológicas y meteorológicas ante el riesgo de nuevas inundaciones.

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