Los expertos en nutrición recomiendan este desayuno después de los 50 años para cuidar el azúcar en sangre y empezar el día con energía

Prestar atención a la alimentación a partir de los 50 años es crucial para mantener la salud. | Foto: Magnific

Prestar atención a la alimentación a partir de los 50 años es crucial para mantener la salud. | Foto: Magnific

A partir de los 50 años, prestar atención a la alimentación se vuelve especialmente importante para mantener una buena salud. Elegir alimentos nutritivos en el desayuno puede contribuir a regular los niveles de glucosa en sangre y evitar cambios bruscos que favorezcan el hambre entre comidas.

Frente a opciones tradicionales como el pan blanco con mermelada y mantequilla, los expertos recomiendan incorporar proteínas y fibra a la primera comida del día. Una de las alternativas propuestas combina una tostada de pan de masa madre con huevo cocido y café con leche vegetal sin azúcar.

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¿Qué alimentos recomiendan incluir en el desayuno después de los 50 años?

Una opción es acompañar una tostada de pan de masa madre con huevo cocido, un alimento que aporta proteínas y puede formar parte de una dieta equilibrada. Otra alternativa consiste en combinar tostadas integrales con mantequilla de almendras y yogur griego natural.

La fibra también cumple una función importante en la alimentación, ya que puede contribuir al control de la glucosa y favorecer la salud digestiva. Para aumentar su consumo, se recomienda incluir frutas, bayas, semillas y verduras a lo largo del día, además de priorizar alimentos variados y nutritivos.

¿Por qué es importante cuidar la alimentación a partir de los 50 años?

Con el paso del tiempo, aumenta la importancia de vigilar factores relacionados con la salud metabólica y cardiovascular. Entre los problemas de salud frecuentes en esta etapa se encuentran la hipertensión, el colesterol elevado y la diabetes, además de la osteoporosis, que afecta la fortaleza de los huesos.

Por ello, mantener una alimentación equilibrada puede ayudar a reducir determinados factores de riesgo y favorecer el bienestar general. También es importante prestar atención a nutrientes como el magnesio, los ácidos grasos omega-3, el calcio y la vitamina D, cuyas funciones contribuyen a distintos procesos del organismo.