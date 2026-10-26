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Curiosidades

5 claves para la detección temprana del cáncer de mama y el cuidado de la piel durante el tratamiento

Conoce 5 recomendaciones para detectar a tiempo el cáncer de mama, reconocer señales de alerta y cuidar la piel durante el tratamiento oncológico.

Claves para la detección temprana del cáncer de mama
Claves para la detección temprana del cáncer de mama
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Entre enero y julio de 2026, más de 7.600 mujeres de 17 regiones del Perú accedieron a servicios de diagnóstico de cáncer de mama a través de una red de 29 mamógrafos digitales, según el Ministerio de Salud (Minsa). Esta información refuerza la importancia de promover el acceso a servicios de salud y la detección temprana de la enfermedad.

Además de la detección temprana, el cuidado integral de las personas diagnosticadas con cáncer de mama es fundamental durante el tratamiento, especialmente porque algunas terapias oncológicas pueden generar cambios en la piel, como sequedad, irritación o sensibilidad.

Recomendaciones para cuidar tu salud

En el marco de Octubre Rosa, la Dra. Evelinne Otero, médica dermatóloga, comparte cinco recomendaciones para cuidar la salud y atender las necesidades de la piel durante este proceso.

1. Conoce tus antecedentes familiares: Tener familiares que hayan tenido cáncer de mama u ovario puede aumentar el riesgo. Comparte esta información con un profesional de salud para evaluar si necesitas una valoración especializada o un plan de seguimiento diferente.

2. Incorpora hábitos saludables: Mantener actividad física regular, procurar un peso saludable y evitar el consumo de alcohol puede contribuir a reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Es importante recordar que el alcohol está clasificado como carcinógeno del Grupo 1 por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), debido a la evidencia científica de su capacidad para causar cáncer.

3. Consulta periódicamente: La mamografía puede detectar alteraciones antes de que sean perceptibles. Por ello, es importante seguir las recomendaciones de tamizaje según tu edad y perfil de riesgo, incluso si te sientes bien. Un profesional de salud puede orientarte sobre cuándo iniciar los controles y con qué frecuencia realizarlos.

4. Reconoce las señales de alerta: Presta atención a la aparición de bultos en la mama o axila, cambios en el tamaño o forma del seno, alteraciones en la textura de la piel, como el aspecto de “piel de naranja”, o lesiones que no cicatrizan. También pueden presentarse cambios persistentes en el pezón, similares a una alergia o eccema, que podrían confundirse con problemas dermatológicos comunes y retrasar el diagnóstico. Ante cualquiera de estas señales, busca evaluación médica sin esperar a tu siguiente control.

5. Presta atención a los cambios en tu piel durante el tratamiento: Algunas terapias oncológicas pueden provocar sequedad, irritación, mayor sensibilidad o fotosensibilidad. Es importante comunicar estos cambios al equipo médico y consultar qué productos y cuidados son adecuados para cada caso. Evita la automedicación y solicita orientación profesional ante cualquier reacción intensa.

“El cuidado dermatológico debe ir de la mano con el tratamiento oncológico desde el inicio, ya que algunas terapias pueden generar cambios en la piel, el cabello y las uñas, como resequedad, sensibilidad, caída del cabello o fotosensibilidad. Por ello, es importante adaptar los cuidados a las necesidades de cada paciente y contar con acompañamiento especializado para ayudar a manejar estos efectos y favorecer su bienestar durante esta etapa”, explica la médica dermatóloga.

Las recomendaciones fueron compartidas por la Dra. Evelinne Otero, especialista de La Roche-Posay, marca que impulsa Fight With Care, un programa global que promueve el acompañamiento y el cuidado de la piel de las personas que viven con cáncer y sus cuidadores. Esta iniciativa refuerza la importancia de incorporar el cuidado dermatológico como parte de una atención integral durante el tratamiento oncológico.

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