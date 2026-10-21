El 15 de marzo del 2023, un huaico sorprendió a los vecinos de Punta Hermosa tras la reactivación de la quebrada Malancha. Muchos de ellos tuvieron pérdidas materiales e incluso daños en la estructura de su vivienda. Varios intentaron cubrir los espacios con arena para que el agua no entrara a su vivienda; sin embargo, no fue suficiente, ya que terminó ingresando de todos modos. Uno de los afectados fue Santiago Agurto, arquitecto de profesión y vecino del distrito que, tras este hecho, creó el Hidroseguro.

"Vino el huaico con una cantidad importante de lodo y empujó las puertas del garaje, las abrió y el agua y lodo se metieron al semisótano, empujando además las puertas de los depósitos. Perdimos todo lo que había dentro", declaró Santiago para La República, quien manifestó que el lodo y agua acumulada llegó a medir un metro setenta.

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Hidroseguro, kit para evitar ingreso de agua

Ante ese problema, pensó en construir una herramienta para prevenir que un posible desastre o huaico similar al de la última vez los sorprenda de nuevo. "Pensando que esto se podía repetir, dije, hay que darle una solución. Uno para que la fuerza del huaico no empuje las puertas y para que tampoco el agua ingrese por las rendijas", declaró.

Así creó el Hidroseguro, un producto que permite que el agua no ingrese a la habitación o vivienda de los vecinos y que además sirve como protección de seguridad ante cualquier situación. "Si un amigo de lo ajeno quiere violar la chapa e ingresar, esto va a impedir que abra la puerta. Es casi imposible que se pueda abrir", sentenció Agurto.

Apoyo a la sociedad

El principal objetivo de Santiago es que las personas puedan proteger sus viviendas y por consiguiente sus bienes materiales. Por ello, sabiendo que muchos no pueden proteger sus viviendas por alguna escasez económica, menciona que el producto es totalmente accesible, ya que el kit completo vale S/60 aproximadamente.