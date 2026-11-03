Video de perrito que alerta a joven antes de que el techo de una edificación se desplome sobre ella no corresponde a un suceso real: fue generado con IA

LO FALSO:

Cámara de seguridad registró cómo un perrito alertó a una joven antes de que el techo de una edificación se desplome sobre ella.

LO VERDADERO:

Se detectaron inconsistencias visuales en el video.

Herramientas especializadas confirmaron que se trata de contenido elaborado artificialmente.

Una búsqueda inversa permitió encontrar el clip original. Su autor comparte contenido similar e incluye la etiqueta de generado con IA.

Recientemente, en plataformas como Facebook, Instagram y Threads, se difundió la supuesta grabación de una cámara de seguridad en la que una joven se apoya en la columna de una edificación mientras habla por teléfono. De pronto, un perro se acerca, le ladra para que se retire y luego hace lo mismo. Segundos después, parte del techo del inmueble se desploma sobre el área.

En las descripciones que acompañan el video, así como en los comentarios, usuarios destacaron la reacción del perro y agradecieron que alertara a la joven antes del derrumbe. Otros, aparte de ello, afirmaron que el hecho ocurrió en Latinoamérica.

Algunas descripciones atribuidas al video. Foto: Facebook

Uno de los posts con más alcance se encuentra en Facebook y supera las 419.000 visualizaciones, 6.600 reacciones, 166 comentarios y 461 compartidos.

Post con más alcance. Foto: Facebook | Composición: LR

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Una revisión del material permitió identificar varias inconsistencias. Alrededor del segundo 00:03, el brazo de la joven atraviesa la columna cuando intenta alejarse del perro, mientras que en el segundo 00:10, aparece un vehículo en la pista repentinamente.

En cuestión de segundos, el brazo de la protagonista traspasa la columna. Fotos: Facebook | Composición LR

Un vehículo aparece repentinamente en la pista antes de que finalice el video. Fotos: Facebook | Composición LR

Por otro lado, durante los 11 segundos que dura el video, una misma persona pasa en moto tres veces en la misma dirección, y además, el contador de segundos que aparece en la parte superior derecha de la grabación permanece detenido en el segundo 23. Es decir, el tiempo no avanza.

La misma persona pasa en moto tres veces a lo largo del video. Fotos: Facebook | Composición LR

El tiempo se mantiene igual al iniciar y finalizar el video. Fotos: Facebook | Composición LR

Para complementar el análisis visual, el video fue examinado con las herramientas especializadas Hive Moderation y Sightengine. Ambas arrojaron resultados de hasta 99,8% y 99%, respectivamente, de probabilidad de uso de inteligencia artificial.

Análisis del video con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis del video con Sightengine. Foto: Sightengine

Por otro lado, para identificar el origen del material, se realizó una búsqueda inversa con Google Lens. Así se encontró la página de Facebook ‘Bangtampue’. En la descripción de su perfil, el usuario señala que sus videos “tienen únicamente fines educativos y de entretenimiento” y que “no representan hechos reales”.

Descripción del autor del video. Foto: Facebook

En el video original, que data del 20 de octubre de 2026, no se proporciona ningún tipo de información, más que los hashtags “#bestmoments” (#losmejoresmomentos), “#angel” (#ángel) y “#doglovers” (#amantesdelosperros). También incluye la etiqueta de contenido generado con IA.

Autor especifica que se trata de contenido generado con IA. Foto: Facebook

Hasta el cierre de esta nota, el material acumula más de 7.6 millones de reproducciones en Facebook. También fue publicado en la cuenta de YouTube del mismo usuario, donde registra alrededor de 38.000 visualizaciones.

En YouTube también se indica que fue creado con IA. Foto: YouTube

Asimismo, la revisión de ambas cuentas permitió identificar otros videos con características similares. En varios se observa a la misma mujer y se repite la escena de un perro que ladra para alertarla antes del colapso de una edificación. Estas publicaciones también llevan el logo “tampue”, por lo que el viral forma parte de una serie de videos creados con IA bajo la misma temática.

Varios videos del creador tienen la misma temática. Foto: Facebook

Varios videos del creador tienen la misma temática. Foto: YouTube

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido un video que muestra a un perro alertando a una joven segundos antes del derrumbe de parte de una edificación sobre ella. Sin embargo, tanto un análisis visual como el uso de herramientas especializadas confirmaron que se trata de contenido generado con inteligencia artificial. Además, se encontró que el video fue publicado originalmente por una cuenta que difunde grabaciones similares, pero sí las etiqueta como creadas con IA.