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Sociedad

Hallan sin vida a turista australiano que desapareció durante recorrido en la cordillera Huayhuash hace casi un mes

El cuerpo del montañista fue encontrado el 9 de octubre en Machaycancha, región Huánuco. La Fiscalía Provincial de Lauricocha y la Policía realizan las diligencias correspondientes para investigar su fallecimiento.

Turista australiano hallado sin vida en Huánuco
Turista australiano hallado sin vida en HuánucoComposición LR / Andina
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El turista australiano Jap Jordan Hao, de 31 años, fue hallado sin vida tras permanecer desaparecido desde el 14 de septiembre durante un recorrido por la cordillera Huayhuash. Su cuerpo fue ubicado por los equipos de rescate el viernes 9 de octubre en el sector de Machaycancha, en la región Huánuco.

Tras confirmarse el hallazgo, representantes de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lauricocha y efectivos policiales de Comisaría de Baños llegaron a la zona para realizar las diligencias de ley. El cadáver fue trasladado a la morgue de Huánuco, mientras se investigan las circunstancias de su fallecimiento.

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Una travesía con desenlace fatal

El extranjero había partido de Huaraz, en la región Áncash, con la intención de completar en solitario el circuito de la cordillera en aproximadamente 10 días. Su retorno a la ciudad estaba previsto para el 23 de septiembre, pero ese día no regresó a recoger sus pertenencias para continuar su viaje hacia Lima. Tampoco llegó a abordar el vuelo con destino al Cusco programado para el día siguiente, lo que alertó a sus familiares y amigos.

La última comunicación que sus allegados tuvieron con el montañista se produjo el 14 de septiembre, mediante WhatsApp, antes de que iniciara la travesía. Además, se reportaron problemas con su dispositivo de comunicación satelital, por lo que no se contaba con una ubicación GPS confirmada que permitiera determinar su paradero.

Cuerpo de turista fue trasladado a la Morgue

Cuerpo de turista fue trasladado a la morgue de Huánuco

Búsqueda y hallazgo del cuerpo

Tras conocer sobre la desaparición, la Asociación Socorro Andino Peruano desplegó equipos para inspeccionar diferentes sectores de la cordillera, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y personal especializado en rescate de montaña. También se solicitó el apoyo de guías de montaña, excursionistas, alpinistas, arrieros y residentes locales para obtener información que permitiera localizar al turista.

Luego de la intensa búsqueda, su cuerpo fue ubicado el último viernes en el sector Machaycancha y, posteriormente, trasladado a la morgue de Huánuco. Por el momento, se desconocen las circunstancias en que se produjo su fallecimiento. El caso quedó bajo investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lauricocha y de la Comisaría de Baños.

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