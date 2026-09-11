HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Puente de Chancay: restringen tránsito en la Panamericana Norte hasta el 15 de septiembre por trabajos de mantenimiento

La restricción aplica de 07:00 a 17:00 horas, permitiendo el paso por un solo carril en dirección sur-norte. Se ha instalado señalización para ordenar la circulación en la vía.

Los usuarios deben seguir la señalización y las indicaciones del personal, además de coordinar el paso para vehículos de carga ancha durante las intervenciones programadas.
Los usuarios deben seguir la señalización y las indicaciones del personal, además de coordinar el paso para vehículos de carga ancha durante las intervenciones programadas. | Foto: Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El tránsito vehicular en un tramo de la Panamericana Norte permanecerá limitado hasta el 15 de septiembre de 2026 debido a labores de mantenimiento en el puente modular Chancay. La restricción se aplica en el sentido sur-norte, entre los kilómetros 76+300 y 77+000, de acuerdo con la información comunicada por la concesionaria Norvial.

La medida rige desde el 10 de septiembre y se mantendrá durante cinco días, entre las 07:00 y las 17:00 horas. En ese periodo, los vehículos podrán desplazarse únicamente por un carril en el sector intervenido, por lo que se ha dispuesto señalización y personal para ordenar la circulación en esta parte de la carretera norte.

TE RECOMENDAMOS

¿OPOSICIÓN CON KEIKO? Y CANDIDATAS DE PORKY EN ESCÁNDALO POR DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL | ARDE TROYA

PUEDES VER: Condenan a 4 años a policía que exigió S/600 por Yape a conductor tras mentirle que tenía la licencia vencida y amenazarlo con multarlo

lr.pe

¿Hasta cuándo estará restringido el tránsito en el puente modular Chancay y qué horarios tendrá la medida?

Los trabajos programados modifican temporalmente las condiciones habituales de circulación en este tramo de la vía. La restricción comprende el desplazamiento en dirección sur-norte y se mantiene durante el horario establecido para las labores de mantenimiento, de 7 de la mañana a 5 de la tarde.

Norvial señaló que los usuarios deberán considerar esta disposición al momento de trasladarse por la zona. El tránsito quedará habilitado en un solo carril mientras se desarrollen las intervenciones previstas en el puente modular, ubicado en las inmediaciones del kilómetro 76 de la Panamericana Norte.

La concesionaria pidió a los conductores atender la señalización instalada y seguir las instrucciones del personal encargado de controlar el tránsito. Estas medidas buscan ordenar el paso de los vehículos mientras continúan los trabajos en la infraestructura.

PUEDES VER: Incendio en piso 21 de edificio de Jesús María obliga a evacuar a residentes y deja daños materiales

lr.pe
Puede ser una imagen de texto

Se recomienda a los conductores seguir la señalización correspondiente.

¿Qué vehículos deberán coordinar su paso por el puente de Chancay durante los trabajos?

El desplazamiento de cargas anchas y especiales tendrá una condición adicional durante el periodo de mantenimiento. Norvial indicó que este tipo de vehículos deberá realizar una coordinación previa para establecer las condiciones de su tránsito por el sector intervenido.

La restricción ocurre mientras se desarrollan acciones vinculadas al puente modular Chancay. En paralelo, en agosto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones suscribió un acuerdo para ejecutar dos puentes definitivos sobre el río Chancay, en el kilómetro 76 de la Panamericana Norte. Las nuevas estructuras tendrán dos carriles por sentido.

El proyecto contempla un puente para el recorrido norte-sur y otro para el desplazamiento sur-norte, cuya construcción estará a cargo de la Sociedad Concesionaria Red Vial 5 S.A., anteriormente denominada Norvial S.A. La zona también registra como antecedente el colapso ocurrido el 13 de febrero de 2025, cuando un bus interprovincial y un automóvil cayeron tras el desplome de un puente en el kilómetro 75, dejando tres personas fallecidas y al menos 40 heridas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Chancay tendrá su primer TEDx este 2026: ¿cuándo y cómo inscribirse para participar en el evento?

Chancay tendrá su primer TEDx este 2026: ¿cuándo y cómo inscribirse para participar en el evento?

LEER MÁS
Puentes modulares de Chancay tienen los días contados: MTC firma acuerdo por S/ 119 millones para transformar la Panamericana Norte

Puentes modulares de Chancay tienen los días contados: MTC firma acuerdo por S/ 119 millones para transformar la Panamericana Norte

LEER MÁS
Primer año del megapuerto de Chancay: recaudó más de S/1.000 millones para el Estado y superó US$3.500 millones en exportaciones

Primer año del megapuerto de Chancay: recaudó más de S/1.000 millones para el Estado y superó US$3.500 millones en exportaciones

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025