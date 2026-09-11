Puente de Chancay: restringen tránsito en la Panamericana Norte hasta el 15 de septiembre por trabajos de mantenimiento

Los usuarios deben seguir la señalización y las indicaciones del personal, además de coordinar el paso para vehículos de carga ancha durante las intervenciones programadas. | Foto: Difusión

Los usuarios deben seguir la señalización y las indicaciones del personal, además de coordinar el paso para vehículos de carga ancha durante las intervenciones programadas. | Foto: Difusión

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El tránsito vehicular en un tramo de la Panamericana Norte permanecerá limitado hasta el 15 de septiembre de 2026 debido a labores de mantenimiento en el puente modular Chancay. La restricción se aplica en el sentido sur-norte, entre los kilómetros 76+300 y 77+000, de acuerdo con la información comunicada por la concesionaria Norvial.

La medida rige desde el 10 de septiembre y se mantendrá durante cinco días, entre las 07:00 y las 17:00 horas. En ese periodo, los vehículos podrán desplazarse únicamente por un carril en el sector intervenido, por lo que se ha dispuesto señalización y personal para ordenar la circulación en esta parte de la carretera norte.

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¿Hasta cuándo estará restringido el tránsito en el puente modular Chancay y qué horarios tendrá la medida?

Los trabajos programados modifican temporalmente las condiciones habituales de circulación en este tramo de la vía. La restricción comprende el desplazamiento en dirección sur-norte y se mantiene durante el horario establecido para las labores de mantenimiento, de 7 de la mañana a 5 de la tarde.

Norvial señaló que los usuarios deberán considerar esta disposición al momento de trasladarse por la zona. El tránsito quedará habilitado en un solo carril mientras se desarrollen las intervenciones previstas en el puente modular, ubicado en las inmediaciones del kilómetro 76 de la Panamericana Norte.

La concesionaria pidió a los conductores atender la señalización instalada y seguir las instrucciones del personal encargado de controlar el tránsito. Estas medidas buscan ordenar el paso de los vehículos mientras continúan los trabajos en la infraestructura.

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Se recomienda a los conductores seguir la señalización correspondiente.

¿Qué vehículos deberán coordinar su paso por el puente de Chancay durante los trabajos?

El desplazamiento de cargas anchas y especiales tendrá una condición adicional durante el periodo de mantenimiento. Norvial indicó que este tipo de vehículos deberá realizar una coordinación previa para establecer las condiciones de su tránsito por el sector intervenido.

La restricción ocurre mientras se desarrollan acciones vinculadas al puente modular Chancay. En paralelo, en agosto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones suscribió un acuerdo para ejecutar dos puentes definitivos sobre el río Chancay, en el kilómetro 76 de la Panamericana Norte. Las nuevas estructuras tendrán dos carriles por sentido.

El proyecto contempla un puente para el recorrido norte-sur y otro para el desplazamiento sur-norte, cuya construcción estará a cargo de la Sociedad Concesionaria Red Vial 5 S.A., anteriormente denominada Norvial S.A. La zona también registra como antecedente el colapso ocurrido el 13 de febrero de 2025, cuando un bus interprovincial y un automóvil cayeron tras el desplome de un puente en el kilómetro 75, dejando tres personas fallecidas y al menos 40 heridas.