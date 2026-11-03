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Política

Yenifer Paredes pide información al Ministerio del Interior sobre la detención de Pedro Castillo en 2022

La diputada también solicita identificar a las unidades y a los efectivos del SOAT, la DIVIAC y Seguridad del Estado que participaron en el operativo, y un informe sobre el armamento utilizado.

Yenifer Paredes pide información al Ministerio del Interior sobre la detención de Pedro Castillo en 2022
Yenifer Paredes pide información al Ministerio del Interior sobre la detención de Pedro Castillo en 2022Composición LR
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La diputada de Juntos por el Perú, Yenifer Paredes, envió un oficio para solicitar al ministro del Interior, César Astudillo, un informe documentado sobre la detención del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

En total, la parlamentaria plantea nueve puntos. Solicita el plan de operaciones que ejecutó la Subunidad de Acciones Tácticas (SOAT) y copias de la orden de captura, el acta de intervención policial, el acta de detención, la orden de internamiento en el penal de Barbadillo y el acta de internamiento.

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Oficio enviado al Ministerio del Interior.

Oficio enviado al Ministerio del Interior.

Paredes pide también la orden de traslado aéreo de Castillo a la sede policial del Rímac y luego al penal de Barbadillo, en Ate. Para cada documento requiere que se señale a las autoridades responsables y a quienes ejecutaron cada acto.

LR Focus

La diputada solicitó que el Mininter envíe la información a su despacho a la brevedad.

Se basa en la Constitución

Paredes sustenta el pedido en el artículo 96 de la Constitución, que faculta a los parlamentarios a solicitar información a los ministros. Cita además el artículo 26, inciso b), del Reglamento del Congreso, y el artículo 102 y el inciso b) del artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

En el caso de la detención y el internamiento, la diputada pide que se informe sobre el origen y la descripción del armamento utilizado, junto con la identificación de los ejecutores de la intervención.

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