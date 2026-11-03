Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLluvias en Piura, Chiclayo y Tumbes EN VIVO hoy: pronóstico del clima en el norte del Perú
EN VIVO

¿Qué pasará con Obras? López-Chau niega crisis y Buen Gobierno en vivo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Alcalde de Tacna protagoniza enfrentamiento con congresistas de Obras y JP: "Ustedes tuvieron un voto por accidente"

Durante el cruce verbal, el alcalde Pascual Güisa afirmó tener mayor representatividad que los congresistas presentes, lo que provocó críticas hacia su actitud. Tras el episodio, la diputada Svieta Fernández anunció que citará al alcalde ante la Comisión de Modernización y Contraloría de la Cámara de Diputados.

Alcalde de Tacna protagonizó enfrentamiento con congresistas | Composición. LR.
Alcalde de Tacna protagonizó enfrentamiento con congresistas | Composición. LR.Composición. LR.
Por
google iconLa República en Google

Duro cruce entre el alcalde de Tacna y congresistas por fiscalización de proyecto. Pascual Milton Güisa Bravo, alcalde de Tacna, protagonizó un enfrentamiento con la senadora Juana Ticona y el diputado Juan Cabrera, ambos de Obras, y Svieta Fernández, diputada de Juntos por el Perú. Los tres congresistas representan a Tacna. De acuerdo con un video difundido por Radio Uno, la reunión buscaba abordar la fiscalización del proyecto del mercado en el Fundo Chololo.

"En ese mismo orden tiene que escucharme", dijo el burgomaestre tacneño. Luego, Fernández pidió que se escuchara la intervención de los congresistas presentes. Ante ello, Güisa Bravo consideró que su participación debía prevalecer debido a la representatividad que ostentaría y cuestionó la de los parlamentarios.

Video destacado

KEIKO VUELVE POR LLUVIAS EN TUMBES + JORGE NIETO RESPONDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Gestión de Franco Vidal gastó más de S/34 millones en eventos y conciertos: Contraloría detectó servicios no ejecutados

lr.pe

"Usted ha sido electa públicamente, mi representación es 10.000 veces mayor a la de usted. Ustedes tuvieron un voto por accidente. Ni sus partidarios votaron por usted. Si usted habla por representatividad, yo tengo más representatividad que ustedes. Propongan algo para que las próximas elecciones salgan electos no por voto de arrastre", se escucha decir al alcalde de Tacna.

LR Focus

Tras la fuerte discusión, los representantes congresales abandonaron la sala de reuniones. En sus redes sociales, el alcalde publicó un fragmento del enfrentamiento en formato de reel. Por su parte, los congresistas criticaron la actitud del burgomaestre.

Puedes ver

Quedó consentida la adquisición del radar francés GM400 para la FAP

lr.pe

Svieta Fernández citará al alcalde de Tacna al Congreso

Tras la acalorada discusión, la diputada de Juntos por el Perú anunció en sus redes sociales que citará al alcalde Güisa Bravo a la Comisión de Modernización y Contraloría de la Cámara de Diputados, para que responda sobre los cuestionamientos a su gestión relacionados con este proyecto y otros asuntos.

Puedes ver

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

lr.pe

"Lo sucedido el último martes constituye un intento inaceptable de impedir el ejercicio de nuestras atribuciones constitucionales. Frente a este escenario, hacemos responsables legales y políticos al alcalde, funcionarios y servidores municipales involucrados, de los posibles perjuicios que ocasionaría a la población la eventual suscripción de un procedimiento y contrato ampliamente cuestionados respecto al Fundo Chololo", señala el comunicado.

Además, indicó que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Contraloría General de la República, la Fiscalía Anticorrupción y la Defensoría del Pueblo.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 2 de noviembre de 2026

Por Carlin | 2 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 1 de noviembre de 2026

Por Carlin | 1 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El proyecto de Brasil que desafía al modelo Bukele en América Latina: presos plantaron 4,5 millones de árboles para restaurar bosques

Muere Jesús de Miguel, futbolista español de CD Tenerife, tras sufrir duro choque en pleno partido

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Política

Reelección encubierta: JEE proclaman a algunos alcaldes y rechazan a otros que postularon como regidores

Indira Huilca sobre amnistía para Pedro Castillo: "Yo creo que ha sido procesado con serias deficiencias"

Villa El Salvador: Detonan explosivo en la casa del electo alcalde Marcelino Huamán

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Reelección encubierta: JEE proclaman a algunos alcaldes y rechazan a otros que postularon como regidores

Indira Huilca sobre amnistía para Pedro Castillo: "Yo creo que ha sido procesado con serias deficiencias"

Villa El Salvador: Detonan explosivo en la casa del electo alcalde Marcelino Huamán