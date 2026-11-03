Alcalde de Tacna protagoniza enfrentamiento con congresistas de Obras y JP: "Ustedes tuvieron un voto por accidente"

Duro cruce entre el alcalde de Tacna y congresistas por fiscalización de proyecto. Pascual Milton Güisa Bravo, alcalde de Tacna, protagonizó un enfrentamiento con la senadora Juana Ticona y el diputado Juan Cabrera, ambos de Obras, y Svieta Fernández, diputada de Juntos por el Perú. Los tres congresistas representan a Tacna. De acuerdo con un video difundido por Radio Uno, la reunión buscaba abordar la fiscalización del proyecto del mercado en el Fundo Chololo.

"En ese mismo orden tiene que escucharme", dijo el burgomaestre tacneño. Luego, Fernández pidió que se escuchara la intervención de los congresistas presentes. Ante ello, Güisa Bravo consideró que su participación debía prevalecer debido a la representatividad que ostentaría y cuestionó la de los parlamentarios.

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"Usted ha sido electa públicamente, mi representación es 10.000 veces mayor a la de usted. Ustedes tuvieron un voto por accidente. Ni sus partidarios votaron por usted. Si usted habla por representatividad, yo tengo más representatividad que ustedes. Propongan algo para que las próximas elecciones salgan electos no por voto de arrastre", se escucha decir al alcalde de Tacna.

Tras la fuerte discusión, los representantes congresales abandonaron la sala de reuniones. En sus redes sociales, el alcalde publicó un fragmento del enfrentamiento en formato de reel. Por su parte, los congresistas criticaron la actitud del burgomaestre.

Svieta Fernández citará al alcalde de Tacna al Congreso

Tras la acalorada discusión, la diputada de Juntos por el Perú anunció en sus redes sociales que citará al alcalde Güisa Bravo a la Comisión de Modernización y Contraloría de la Cámara de Diputados, para que responda sobre los cuestionamientos a su gestión relacionados con este proyecto y otros asuntos.

"Lo sucedido el último martes constituye un intento inaceptable de impedir el ejercicio de nuestras atribuciones constitucionales. Frente a este escenario, hacemos responsables legales y políticos al alcalde, funcionarios y servidores municipales involucrados, de los posibles perjuicios que ocasionaría a la población la eventual suscripción de un procedimiento y contrato ampliamente cuestionados respecto al Fundo Chololo", señala el comunicado.

Además, indicó que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Contraloría General de la República, la Fiscalía Anticorrupción y la Defensoría del Pueblo.