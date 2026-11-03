Quedó consentida la adquisición del radar francés GM400 para la FAP

El radar GM400. Fabricado por la francesa Thales LAS France SAS tiene un alcance de detección anunciado de hasta 515 kilómetros y un techo de operación de 30,5 kilómetros. Foto: difusión

El radar GM400. Fabricado por la francesa Thales LAS France SAS tiene un alcance de detección anunciado de hasta 515 kilómetros y un techo de operación de 30,5 kilómetros. Foto: difusión

Cumplido el plazo para la presentación de impugnaciones al resultado de la licitación para la adquisición de un radar de vigilancia y alarma temprana 3D de largo alcance, quedaría consentida la buena pro a favor de la compañía francesa Thales LAS France SAS.

En el proceso que estuvo a cargo de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), organismo dependiente del Ministerio de Defensa, además de la empresa ganadora, elevaron sus ofertas la estadounidense Lockheed Martin Global y la española Indra Sistemas.

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El 23 de octubre, la ACFFAA publicó en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) la adjudicación a nombre de Thales LAS France SAS, que propuso su modelo Ground Master 400 Alpha (GM400), por el que solicitó US$33.900.000. El monto referencial que lanzó la ACFFAA fue de US$39.513.083.

Por su parte, Lockheed Martin ofreció el modelo AN/TPS-77 MMR e Indra Sistemas con el Lanza 3D LRR.

Fuentes militares consultadas para este reportaje destacaron la adquisición del modelo francés Ground Master 400 Alpha porque permitirá que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) renueve sus sistemas radáricos de vigilancia y alerta temprana que cuentan con equipos de 40 y 50 años de antigüedad.

El plan de la FAP es comprar un primer lote de seis unidades, por lo que la elección del modelo Ground Master 400 Alpha implicaría que los demás serán también de Thales LAS France SAS.

Modelo estadounidense AN/TPS-70. Foto: difusión

Las fuentes militares señalaron a este diario que una vez que la ACFFAA otorgue el consentimiento a la buena pro a favor de la empresa francesa, se inicia el proceso de negociación del programa de compensación, también conocido como 'Offset'. Una vez concluido, procede la suscripción del contrato. Esto sería en dos semanas, por lo menos.

La compra del Ground Master 400 Alpha forma parte del programa de modernización del 'Sistema de radar de vigilancia y alarma temprana 3D de largo alcance, con múltiples elementos transmisores/receptores independientes ubicados en la antena del radar, con tecnología Active Electronically Scanned Array (AESA), para el Grupo de Defensa Aérea (GRUDA)'.

¿Cómo afecta la tardanza en la renovación de los radares? preguntó este periódico.

"Hoy la disponibilidad de información que proviene de los sistemas de radar es insuficiente para garantizar las operaciones de vigilancia requeridas. Esta brecha no es un asunto exclusivamente militar: afecta la capacidad del Estado para detectar oportunamente aeronaves que vulneren las fronteras, realicen actividades ilícitas o representen un riesgo para la seguridad nacional", respondieron.

Diseño soviético P-37 “Bar Lock”. Foto: difusión

Renovar la defensa aérea

Conforme a las fuentes castrenses consultadas, "los sistemas de radar actualmente disponibles en la Fuerza Aérea del Perú arrastran cinco décadas de antigüedad y presentan limitaciones operativas y carecen de condiciones adecuadas para integrarse a un sistema automatizado de control aéreo".

"Además de lo descrito, se suma la dificultad para conseguir repuestos y componentes de equipos cuya fabricación ha sido descontinuada", indicaron.

Entre los equipos que serán reemplazados se cuentan los AN/TPS-70, un radar móvil tridimensional de barrido electrónico fabricado por la estadounidense Westinghouse. También el radar soviético P-37 'Bar Lock' y el ruso P-19 'Danubio', modelos que han quedado completamente obsoletos.

"Con esos modelos se reduce la calidad y precisión de la información disponible para la toma de decisiones, limita la coordinación de las operaciones de interceptación y dificulta una vigilancia eficiente frente a amenazas que evolucionan a un ritmo acelerado", explicaron las fuentes.

Respecto a las ventajas que ofrece el modelo francés Ground Master 400 Alpha, las fuentes con conocimiento del proceso de modernización indicaron que la adquisición es un significativo salto tecnológico respecto a los anteriores radares.

"Se trata de un sistema tridimensional de vigilancia y alerta temprana de largo alcance, diseñado para proporcionar información sobre la posición, altitud y movimiento de múltiples objetivos aéreos", apuntaron.

La clave está en contar con el presupuesto de manera oportuna.