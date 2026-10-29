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Influencer es hospitalizada tras agresión de su expareja en Piura: familia exige investigar intento de feminicidio

Karolay Saldarriaga Ruiz, de 29 años, presenta hemorragia interna, fracturas y múltiples hematomas. Sus familiares aseguran que el presunto agresor tenía denuncias previas por violencia contra la mujer y exigen que la Fiscalía investigue el caso como tentativa de feminicidio.

Influencer termina internada tras ser agredida por expareja en Piura
Influencer termina internada tras ser agredida por expareja en PiuraCaptura América Noticias
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La influencer Karolay Saldarriaga Ruiz, de 29 años, permanece internada en el hospital Santa Rosa de Piura tras sufrir una agresión física por parte de su expareja, Jesús Vilela Jiménez, en su departamento. La joven presenta hemorragia interna, fracturas y múltiples hematomas en el rostro y el cuerpo, según informó América Noticias. Ante la gravedad de las lesiones, sus familiares exigen que las autoridades investiguen el caso como un presunto intento de feminicidio.

El ataque ocurrió mientras la joven descansaba en su vivienda, ubicada en la ciudad de Piura. Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, quienes solicitaron la intervención de la Policía Nacional. Los agentes detuvieron a Vilela Jiménez y lo trasladaron a la unidad de flagrancia del Poder Judicial, donde permanece bajo custodia mientras avanzan las diligencias.

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Familia denuncia antecedentes de violencia y exige prisión preventiva

Los familiares de Saldarriaga acudieron a la sede judicial para exigir que la agresión se investigue como tentativa de feminicidio. Según sus declaraciones, el detenido registra tres denuncias previas por violencia contra la mujer y habría amenazado de forma reiterada a la víctima.

El Poder Judicial programó para este jueves 29 de octubre una audiencia para evaluar el requerimiento de prisión preventiva contra Vilela Jiménez. La Fiscalía deberá sustentar los elementos de convicción reunidos durante las diligencias. Mientras tanto, el personal médico del hospital Santa Rosa mantiene bajo vigilancia el estado de salud de la joven.

Representantes del Centro Emergencia Mujer y de la Defensoría del Pueblo también intervienen en el caso para brindar apoyo legal y psicológico, además de dar seguimiento al proceso y a las medidas de protección que correspondan.

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