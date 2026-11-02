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Sociedad

Perú podría tener inundaciones como Ecuador: especialista del Senamhi advierte lluvias de “más de 200 mm en horas”

Los registros de lluvia en Tumbes ya superan ampliamente los valores habituales para esta época y exceden los de anteriores episodios de El Niño. El Senamhi advierte que el aumento de las precipitaciones podría saturar los suelos, activar quebradas y elevar el caudal de los ríos.

El Niño Costero extraordinario elevará el riesgo de activación de quebradas, saturación de suelos e inundaciones en el norte
El Niño Costero extraordinario elevará el riesgo de activación de quebradas, saturación de suelos e inundaciones en el norteFoto: La República
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La emergencia por lluvias e inundaciones en el Ecuador y Tumbes podría anticipar un escenario similar en otras zonas del norte peruano. Raquel Loayza, especialista del Senamhi, advirtió que el avance de El Niño Costero, cuya magnitud es extraordinaria, favorecerá precipitaciones cada vez más intensas y frecuentes. Para diciembre, se espera una mayor frecuencia de lluvias y un incremento de los acumulados.

"De repente, en cuestión de horas, podríamos tener más de 200 mm, no como ahora, por ejemplo, 110", alertó Loayza a La República al advertir sobre la posibilidad de episodios de mayor intensidad. Como referencia, mencionó los 110,3 milímetros que acumuló la estación El Salto, en Tumbes, durante el último episodio, una cifra que supera ampliamente los 9,5 milímetros que esa estación suele registrar durante todo noviembre.

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Lluvias aumentarán y podrían activar quebradas

El registro de El Salto en Tumbes no es un episodio aislado. La estación alcanzó 102 milímetros en octubre, mientras que Cañaveral acumuló 78,5 milímetros y Cabo Hondo, 72 milímetros durante las lluvias de septiembre. En la sierra de Piura, una estación de Canchaque, en la provincia de Huancabamba, registró 154,9 milímetros durante la noche y madrugada del 1 de octubre.

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La intensidad de las precipitaciones también supera los registros de anteriores episodios de El Niño. Grinia Ávalos, jefa del Senamhi, informó que durante octubre se reportaron valores inéditos para esta época del año, incluso superiores a los observados durante los eventos de 1982-1983 y 1997-1998. "De los tres que hemos tenido en el histórico, este es el más intenso, el más fuerte, y vamos a entrar al periodo de máximas lluvias justamente en una condición de Niño extraordinario", afirmó.

Loayza explicó que las precipitaciones todavía se encuentran en una etapa de evolución, pues los sistemas atmosféricos no alcanzan su configuración más favorable para las lluvias. Sin embargo, conforme avance la Primavera y se aproxime el verano, aumentarán tanto la frecuencia como los acumulados. "Esto va a ser más intenso y va a ser más frecuente y con más acumulados", sostuvo.

Para noviembre, el Senamhi prevé más episodios de lluvia, activación de quebradas e incrementos importantes en los caudales de los ríos. En diciembre, las precipitaciones serían más frecuentes y podrían saturar los suelos. Cuando la tierra ya no pueda absorber más agua, el excedente correrá por la superficie y aumentará el riesgo de inundaciones.

La especialista también informó que el río Tumbes alcanzó un caudal de 1.053 metros cúbicos por segundo entre las 2.00 y las 6.00 a. m., durante el último episodio de lluvias. Este incremento refleja la respuesta de los ríos ante las precipitaciones intensas que afectan la región.

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Humedad del golfo de Guayaquil llega al norte peruano

Las lluvias que afectan al Ecuador y al norte del Perú no son fenómenos aislados. Loayza explicó que las imágenes satelitales y los radares del Senamhi identifican el desplazamiento de humedad desde el golfo de Guayaquil hacia territorio peruano.

"La humedad que vemos está viniendo del golfo de Guayaquil. Viene del Ecuador [...] y entra por Sullana, entra por Talara, hasta Piura", detalló. Añadió que la región también recibe humedad del este y del noreste, condiciones que favorecen las precipitaciones en la costa y la sierra.

Consultada sobre la posibilidad de que el norte peruano enfrente inundaciones similares a las del Ecuador, la especialista respondió que sí podrían presentarse escenarios parecidos. No obstante, precisó que ambos países todavía tienen condiciones atmosféricas distintas: actualmente, el calentamiento y la configuración de los sistemas atmosféricos favorecen más las precipitaciones en el Ecuador.

"Va a llegar un momento que los sistemas atmosféricos en mediana, alta atmósfera sean más favorables para nosotros", advirtió. Según explicó, cuando el calentamiento del mar, la humedad y los sistemas atmosféricos coincidan, podrían desarrollarse lluvias de mayor intensidad en el norte peruano.

En Tumbes, las precipitaciones ya provocaron inundaciones en calles y viviendas, activaron quebradas y elevaron el caudal del río Tumbes. En Zarumilla, el desborde del río también afectó a sectores poblados. En el Ecuador, las lluvias dejaron inundaciones en distintos sectores de Guayaquil y obligaron a realizar rescates de personas atrapadas por el agua.

Loayza señaló que no existe una tregua definida para las precipitaciones. El Senamhi emite avisos de corto plazo que actualiza diariamente y también difundió un pronóstico extendido para los días 4, 5 y 6 de noviembre, con lluvias previstas en la costa y sierra norte. Además, advirtió que estos episodios pueden estar acompañados de ráfagas de viento y descargas eléctricas, como ya ocurrió en Tumbes.

Ante este panorama, pidió a las autoridades preparar a la población y recomendó a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales. "Las tomadoras de decisiones tienen que preparar a la población ante lo que viene", remarcó.

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