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Judicialidad

Corte de Sullana superó las 11 mil atenciones al usuario impulsada por la alta demanda del servicio presencial

La Corte Superior de Justicia de Sullana reportó 11,776 atenciones a la ciudadanía en su Módulo de Atención al Usuario, destacando la importancia de sus servicios judiciales en la región.

El 79% de las consultas se realizaron de manera presencial, con 6,610 orientaciones y 2,754 atenciones en cabinas. Foto: difusion.
El 79% de las consultas se realizaron de manera presencial, con 6,610 orientaciones y 2,754 atenciones en cabinas. Foto: difusion.
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La Corte Superior de Justicia de Sullana registró un total de 11,776 atenciones a la ciudadanía a través del Módulo de Atención al Usuario (MAU), del área de Servicios Judiciales, consolidando el impacto de sus canales de asistencia en la provincia. El reporte estadístico revela un marcado dinamismo en el flujo de consultas ciudadanas a lo largo de nueve periodos de evaluación, reflejando el esfuerzo de la institución por mantener la continuidad y accesibilidad de los servicios de justicia en la región.

La modalidad presencial se consolidó como el principal eje de soporte para los litigantes, concentrando un abrumador total de 9,364 asistencias. Dentro de esta categoría, el servicio de Orientación Presencial fue la herramienta más requerida por la población con 6,610 consultas, complementado por las Cabinas de Acceso a la Justicia, que registraron 2,754 atenciones orientadas a reducir la brecha digital de los usuarios.

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Los canales virtuales y telefónicos sumaron 2,412 atenciones, siendo las llamadas el método preferido. Foto: difusion.

Por su parte, los canales virtuales y telefónicos alcanzaron un subtotal de 2,412 atenciones, demostrando ser una alternativa eficiente para el seguimiento de procesos sin necesidad de traslado físico. Las llamadas telefónicas lideraron este segmento con 1,917 interacciones, seguidas por la tramitación de 427 solicitudes judiciales y 68 consultas atendidas mediante la plataforma de mensajería WhatsApp.

El análisis evolutivo de los datos muestra que el séptimo periodo evaluado registró el pico más alto de actividad con 1,586 servicios brindados, seguido de cerca por el cuarto periodo con 1,563 asistencias. Estos resultados reafirman la necesidad de seguir fortaleciendo el sistema híbrido de atención del MAU para optimizar los tiempos de respuesta y garantizar un servicio judicial inclusivo y transparente.

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