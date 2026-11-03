Discutieron por el dinero del cobre y lo mataron: la trágica muerte de 'Charapa', el reciclador que deja 5 hijos en la orfandad
El crimen, según su madre, se habría desencadenado por una discusión entre recicladores sobre el reparto de ganancias por la venta de metales.
Un reciclador de metales, identificado como Cristian Tananta Huanio, de 38 años, fue encontrado sin vida durante la madrugada en los exteriores del mercado Jorge Chávez, ubicado en el Cercado de Lima. La víctima, conocida como 'Charapa', presentaba signos de violencia y fue hallada sobre la berma, cerca de la avenida 28 de Julio.
De acuerdo con la versión de su madre, el crimen habría ocurrido luego de una discusión con otros recicladores por el dinero obtenido de la venta de metales. El hombre se dedicaba a comprar electrodomésticos usados o malogrados para desarmarlos y comercializar materiales como cobre y aluminio.
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¿Por qué habrían asesinado al reciclador conocido como 'Charapa'?
Familiares de Cristian llegaron hasta el lugar luego de recibir una alerta de sus compañeros y conocidos, quienes reconocieron su cuerpo. Según relató su madre a la Policía, el presunto motivo del ataque habría sido un desacuerdo económico con otros recicladores por la distribución del dinero obtenido tras vender los metales recuperados.
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Policía busca cámaras de seguridad para identificar a los responsables
Efectivos de la Policía Nacional acudieron al mercado Jorge Chávez para iniciar las diligencias correspondientes. Los agentes esperan acceder a las imágenes de una cámara de videovigilancia de la municipalidad, con el objetivo de obtener información que permita identificar a los presuntos atacantes.
Cristian Tananta deja cinco hijos, dos de ellos menores de edad. Sus familiares llegaron al lugar tras conocer el hallazgo y reconocer el cuerpo del reciclador.