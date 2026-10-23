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Reniec lanza alerta: no permitas que los porteros de edificios le tomen foto a tu DNI para registrar tu visita

El organismo advirtió sobre los riesgos que puede implicar permitir que tomen una fotografía a tu DNI para ingresar a un establecimiento y brindó recomendaciones para evitar ser víctimas de estafa o suplantación de identidad.

Riesgos por tomar fotografía de DNI
Riesgos por tomar fotografía de DNIFoto: Minjusdh
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Una práctica común en el día a día podría representar varios problemas para la información personal. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) alertó sobre los riesgos que podría conllevar el simple hecho de permitir que se tome una fotografía al Documento Nacional de Identidad (DNI) de una persona.

El organismo señaló que esta acción, que suele solicitarse al ingresar a un establecimiento, podría facilitar que se cometan diversos ilícitos que van desde la suplantación de identidad hasta casos de estafas o fraudes financieros y la creación de cuentas falsas. ¿Puedes negarte a acceder a este pedido para proteger tu información? La Reniec señaló que sí y explicó los motivos.

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Reniec alerta riesgos por foto de DNI

De acuerdo con la explicación del organismo, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos advirtió a la ciudadanía que entregar su DNI y permitir que le tomen una fotografía podría convertir a las personas en víctimas de varios delitos, como estafas cibernéticas, fraudes informáticos y suplantación de identidad.

En un video informativo sobre el tema, una especialista de la ANPD alertó que el acceso a la fotografía de un DNI podría permitir que delincuentes soliciten préstamos, realicen compras por internet, cometan fraudes o se registren en plataformas de manera fraudulenta con datos del documento afectado.

¿Cómo evitar que tomen foto a tu DNI?

Cuando te pidan tu DNI para ingresar a un determinado establecimiento, la ANPD recomienda mostrarlo para que corroboren tu identidad, pero no permitir que le tomen fotografías. Asimismo, sugiere no compartir fotos del DNI en redes sociales, usar marcas de agua o tapaduras si necesitas enviar una copia y evitar almacenar la foto de tu documento en la nube o dispositivos sin seguridad.

Si eres víctima o testigo del mal uso de datos personales, ya sea por parte de instituciones públicas o empresas privadas, puedes reportar el hecho ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD). Puedes comunicarte al 204-80-20, anexo 2410 o escribir al correo electrónico protegetusdatos@minjus.gob.pe.

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