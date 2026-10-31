Atención extraordinaria en Reniec este sábado 31: sedes abiertas para trámites y recojo de DNI

Los ciudadanos deberán realizar el pago correspondiente antes del trámite, utilizando métodos como Yape y el Banco de la Nación.

Los ciudadanos deberán realizar el pago correspondiente antes del trámite, utilizando métodos como Yape y el Banco de la Nación. Foto: Andina/Composición LR

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) atenderá de manera extraordinaria este sábado 31 de octubre de 2026 en más de 100 centros de atención distribuidos en distintas regiones del Perú. Durante esta jornada, los ciudadanos podrán realizar gestiones relacionadas con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y recoger ejemplares que ya se encuentren disponibles, sin necesidad de reservar una cita.

La atención se desarrollará en horarios diferenciados, según cada sede habilitada. La jornada incluirá oficinas de la costa, sierra y selva, por lo que la entidad recomienda consultar previamente la relación de locales y los servicios disponibles antes de acudir. La medida busca facilitar el acceso de la población a los procedimientos de identificación.

Reniec atenderá este sábado 31 de octubre: revisa las sedes y horarios por región

La jornada extraordinaria de Reniec incluirá centros de atención en Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Los horarios dependerán de cada establecimiento. Algunas oficinas atenderán desde las 8.15 a. m. hasta las 12.45 p. m., mientras que otras comenzarán sus actividades a las 8.30 a. m. Por ello, no todas las sedes tendrán el mismo turno ni ofrecerán necesariamente los mismos servicios durante la jornada.

Los ciudadanos pueden revisar la relación completa de locales habilitados y sus respectivos horarios en el siguiente ENLACE. La consulta permitirá identificar qué oficina se encuentra más cerca y confirmar las condiciones de atención antes de trasladarse.

¿Qué trámites del DNI podrás realizar y cómo consultar si tu documento está listo?

Entre los procedimientos disponibles en varias sedes figuran el duplicado y la renovación del DNI, la primera emisión del DNI electrónico, la actualización de fotografía y el cambio de domicilio. Sin embargo, algunos centros estarán habilitados únicamente para entregar documentos que ya fueron tramitados.

Reniec recomienda verificar las funciones de cada oficina, debido a que no todas recibirán solicitudes nuevas. Esta revisión permitirá distinguir los locales que realizarán gestiones de identificación de aquellos que se dedicarán exclusivamente al recojo del documento.

La entidad también recuerda que los pagos deben efectuarse antes de acudir a realizar el trámite. Los ciudadanos pueden utilizar Yape, agentes BCP, el Banco de la Nación o la plataforma Págalo.pe. Para pagar mediante Yape, primero deben generar un ticket en el portal de servicios de Reniec, seleccionar el código correspondiente al procedimiento y registrar el número del ticket en la aplicación. Luego, deben ingresar a la opción Yapear servicios, elegir Reniec y completar la operación.