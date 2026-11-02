Sala de emergencia del INEN bajo alerta: pacientes con cáncer son atendidos en pasillos por falta de espacio Un informe de la Contraloría advierte hacinamiento, falta de médicos especialistas y ausencia de 43 dispositivos médicos. La demanda de atención aumentó 47,5 % entre enero y agosto de 2026.

El informe revela un aumento del 47,5 % en la demanda de atención, sin suficientes médicos

El informe revela un aumento del 47,5 % en la demanda de atención, sin suficientes médicos Foto: Contraloría

Pacientes oncológicos en estado crítico reciben atención en sillas de ruedas y camillas provisionales instaladas en los pasillos del área de emergencia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). La falta de espacio, médicos especialistas y dispositivos para procedimientos médicos expone a adultos, niños y adolescentes a riesgos durante su atención, según alertó la Contraloría General de la República.

El Informe de Visita de Control n.° 023-2026-OCI/3757-SCC, que comprende el periodo del 1 al 12 de octubre de 2026, identificó problemas de hacinamiento y limitaciones en la capacidad de respuesta del servicio. Los auditores observaron que el personal médico atendía a pacientes en sillas de ruedas ubicadas en los pasadizos y en camillas temporales instaladas junto a los servicios de radioterapia y radiodiagnóstico. Esta situación, además, obstaculizaba el libre tránsito.

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La falta de recursos y el hacinamiento no solo afectan la atención, sino que también incrementan el riesgo de infecciones para pacientes con sistemas inmunológicos ya comprometidos debido al cáncer.

Hacinamiento expone a pacientes a infecciones

La Contraloría atribuyó la falta de espacio al incremento de la demanda asistencial y a la escasez de camas en los departamentos de medicina oncológica y cirugía. Estas limitaciones prolongan la permanencia de los pacientes en emergencia, incluso cuando requieren atención en otras áreas del instituto.

El hacinamiento también incrementa el riesgo de contaminación cruzada e infecciones intrahospitalarias. Esta situación resulta especialmente peligrosa para los pacientes con cáncer, cuyos sistemas inmunológicos pueden encontrarse debilitados por la enfermedad o los tratamientos.

Demanda de emergencia aumenta 47,5 % sin más especialistas

El informe también advierte que el servicio no cuenta con suficientes médicos especialistas para atender el crecimiento de la demanda. Entre enero y agosto de 2026, las atenciones pasaron de 2.466 a 3.637, lo que representa un aumento de 1.171 atenciones, equivalente al 47,5 %.

Sin embargo, el incremento de pacientes no estuvo acompañado de una mayor disponibilidad de especialistas. Por el contrario, durante ese periodo el servicio registró la salida de tres médicos, según el documento de control.

INEN carece de 43 dispositivos para procedimientos

Otra de las deficiencias identificadas corresponde a la falta de 43 dispositivos médicos necesarios para realizar procedimientos mínimamente invasivos, como nefrostomías (para drenar la orina al exterior), drenajes biliares y drenajes percutáneos.

Ante esta carencia, los pacientes y sus familiares deben conseguir los dispositivos por cuenta propia, pese a que cuentan con cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS).

Traslado de residuos y guías médicas desactualizadas

La Contraloría también detectó deficiencias en el manejo de residuos sólidos biocontaminados. El personal de limpieza traslada las bolsas de forma manual desde el almacenamiento primario hasta el punto de acopio intermedio, a través de los pasadizos donde circulan pacientes y trabajadores de salud. Para esta labor no utiliza coches de transporte ni tachos con ruedas, como establece la normativa.

Esta práctica podría generar contaminación cruzada y exponer a pacientes y personal sanitario a riesgos para su salud.

A ello se suma el uso de guías de práctica clínica aprobadas hace más de diez años que no han sido actualizadas dentro de los plazos establecidos. Estas herramientas orientan las decisiones del personal médico y deben revisarse al menos cada tres años, sin superar un periodo de cinco años, de acuerdo con la normativa vigente.

La Contraloría notificó los resultados del informe al titular del INEN para que disponga las medidas correctivas necesarias y garantice la calidad y oportunidad de la atención a los pacientes oncológicos en estado crítico.