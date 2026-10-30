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Desde Chucky hasta Alcatraz: Reniec revela los nombres de peruanos por Halloween y el Día de la Canción Criolla

En vísperas del 31 de octubre, el organismo publicó una lista con los nombres de peruanos que rinden homenaje a personajes, artistas o elementos vinculados a las celebraciones por Halloween y el Día de la Canción Criolla.

Reniec revela nombres por Halloween y Día de la Canción Criolla
Reniec revela nombres por Halloween y Día de la Canción CriollaComposición LR / Reniec
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Cada 31 de octubre se celebra Halloween y el Día de la Canción Criolla el Perú. Con motivo de ambas festividades, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reveló los curiosos nombres que cientos de ciudadanos peruanos tienen registrados en su Documento Nacional de Identidad (DNI) y que rinden homenaje a personajes, artistas o elementos vinculados a estos acontecimientos.

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Nombres de peruanos por Halloween: desde Frankenstein hasta Chucky

En la lista por Halloween, el organismo reveló que el nombre más utilizado por los peruanos (589 registros) es Demian, inspirado en Damian Thorn, el niño anticristo de la clásica película de terror La Profecía. Le siguen Merlina (276), Catrina (234), Carrie (223) y Anebelle (203), la famosa muñeca de trapo poseída por una entidad demoniaca.

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El recuento también incluye a peruanos y peruanas que se llaman Hannibal (26), Lucifer (15), Frankenstein (8) y Krueger, así como Jocker (7), Linda Blair (4), Ritual (1) y Chucky (1), el personaje ficticio de la saga de películas de terror Child’s Play. “Este Halloween, algunos no necesitan disfraz… sus nombres ya vienen con susto incluido”, mencionó al Reniec al presentar este listado.

Nombres por Halloween

Nombres por Halloween

Día de la Canción Criolla: más de 1.000 peruanas se llaman Bartola y 270 Tania Libertad

En el grupo por el Día de la Canción Criolla, el Reniec informó que muchas ciudadanas llevan el nombre de artistas que marcaron una época en el género musical: 1.148 se llaman Bartola, 270 figuran como Tania Libertad y 7 como Carmencita Lara, conocida como la ‘Dama de los Valses Tristes’ por sus canciones más famosas como Olvídala Amigo, Mala Sombra y Llora, Llora Corazón.

La lista también comprende los nombres de otros intérpretes, temas y compositores como Augusto Polo (6), Lucha Reyes (3), Manuel Donaire (3), Flor de la Canela (2) y Nicomedes Santa Cruz (2), así como de géneros vinculados al criollismo y la cultura musical peruana: Criollo (2), Marina (1), Vals (1) y Alcatraz (1).

Nombres por Día de la Canción Criolla

Nombres por Día de la Canción Criolla

¿Por qué Halloween y el Día de la Canción Criolla se celebran el mismo día en Perú?

En Perú, cada 31 de octubre se celebra Halloween, una festividad de origen celta que se popularizó en Estados Unidos y se extendió a diferentes países del mundo. Esta tradición tiene sus raíces en el antiguo festival de Samhain, que marcaba el final de la temporada de cosechas y el inicio del invierno. Con el paso del tiempo, adquirió un carácter festivo, caracterizado por los disfraces, las decoraciones de terror y la costumbre de pedir dulces.

Por otro lado, el Día de la Canción Criolla se celebra el mismo día con el propósito de rendir homenaje a la música tradicional peruana y preservar su legado cultural. La conmemoración fue establecida en 1994 por el presidente Manuel Prado Ugarteche, como reconocimiento a las expresiones musicales que forman parte de la identidad nacional. Así, ambas festividades coinciden en el calendario, aunque representan tradiciones y orígenes diferentes.

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