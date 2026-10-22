¿Necesitas tramitar o recoger tu DNI?: revisa las más de 100 oficinas del Reniec que abrirán este fin de semana

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) atenderá este sábado 24 de octubre en más de 100 oficinas en Perú, facilitando gestiones relacionadas con el DNI.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) atenderá este sábado 24 de octubre en más de 100 oficinas en Perú, facilitando gestiones relacionadas con el DNI. Foto: Andina/Composición LR

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) atenderá este sábado 24 de octubre en más de 100 oficinas distribuidas en distintas regiones del Perú. Los ciudadanos podrán realizar gestiones relacionadas con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y recoger los documentos que ya se encuentren disponibles, de acuerdo con el estado de su trámite.

La jornada contará con horarios diferenciados según la sede, por lo que la entidad recomienda verificar la información antes de acudir. La atención se desarrollará en oficinas de 23 regiones del país y busca facilitar el acceso a los servicios de identificación. Además, el Reniec recordó que los usuarios pueden consultar sus trámites por internet y efectuar determinados procedimientos sin necesidad de desplazarse hasta una oficina.

Reniec atenderá este sábado 24 de octubre: revisa las regiones y los horarios de las oficinas

Las sedes habilitadas para este sábado estarán distribuidas en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Los horarios variarán según la oficina. Algunas atenderán desde las 8.15 a. m. hasta las 12.45 p. m., mientras que otras recibirán al público entre las 8.30 a. m. y la 1.00 p. m. Para conocer la dirección exacta y el horario de cada sede, los ciudadanos pueden revisar el listado oficial del Reniec antes de organizar su visita.

Cómo consultar el estado de tu DNI y pagar los trámites antes de acudir al Reniec

Quienes necesiten recoger su documento deben comprobar primero el avance del procedimiento mediante la plataforma de consulta del estado del trámite del DNI . Si el sistema muestra un avance del 100 %, podrán acudir a la oficina que seleccionaron para el recojo. En caso contrario, deberán esperar hasta que la página refleje ese porcentaje.

El Reniec también recordó que el pago de los trámites debe realizarse antes de acudir a la sede. Entre las opciones disponibles figuran Yape, los agentes BCP, el Banco de la Nación y Págalo.pe. Para pagar mediante Yape, el usuario debe generar un ticket en la plataforma de recaudación , seleccionar el código correspondiente y copiar el número obtenido. Después, debe ingresar a la aplicación, elegir la opción «Yapear servicios», buscar Reniec e introducir el código para completar la operación.