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Recomiendan hervir agua con limón en la sartén durante 10 minutos después de freír: descubre para qué sirve y cómo ayuda a quitar las manchas

El limón, rico en ácido cítrico, actúa sobre residuos y manchas en sartenes de acero inoxidable. Este método es complementario al uso de detergente, no un sustituto, para mejorar la limpieza.

Truco casero que revoliciona el mundo.
Truco casero que revoliciona el mundo. | Foto: Magnific
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Limpiar una sartén después de freír puede convertirse en una tarea complicada, especialmente cuando quedan restos de aceite, comida pegada o manchas oscuras en el fondo. Aunque el detergente suele ser suficiente para el lavado habitual, algunas superficies necesitan un tratamiento adicional para eliminar la suciedad.

Ante este problema, existe un truco casero que aprovecha las propiedades del limón para facilitar la limpieza de estos utensilios. El método consiste en hervir agua con jugo de limón durante unos minutos, una alternativa económica que puede ayudar a desprender determinadas manchas sin necesidad de frotar demasiado.

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¿Por qué recomiendan utilizar limón para limpiar las sartenes?

El limón contiene ácido cítrico, una sustancia que ayuda a remover ciertos depósitos minerales y manchas que pueden aparecer en las superficies metálicas. Su aplicación resulta especialmente útil en las sartenes de acero inoxidable sin revestimiento, donde suelen quedar marcas blanquecinas y residuos adheridos.

Sin embargo, este ingrediente no reemplaza al detergente, ya que no tiene la misma capacidad para desprender la grasa de los alimentos. Por eso, se recomienda utilizarlo como complemento del lavado convencional y no como sustituto de los productos habituales de limpieza.

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¿Cómo limpiar la sartén con limón después de freír?

Para poner en práctica este método solo necesitas un limón, agua, detergente y una esponja suave. Primero, debes dejar enfriar la sartén y retirar el aceite sobrante con papel absorbente para evitar accidentes durante el procedimiento.

Después, agrega aproximadamente un litro de agua y dos o tres cucharadas de jugo de limón. Lleva la mezcla a un hervor suave durante 5 a 10 minutos, apaga el fuego y espera a que se enfríe antes de pasar una esponja para retirar los residuos.

Finalmente, lava la sartén con agua tibia y detergente, enjuágala bien y sécala con un paño limpio antes de guardarla. Es importante recordar que este procedimiento no es adecuado para todos los materiales y que no debes echar agua fría sobre una sartén muy caliente, debido al riesgo de deformación por el cambio brusco de temperatura.

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