Una vez más, el bypass Nueva Esperanza se inunda por lloviznas y cierra el paso vehicular en VMT

El baipás Nueva Esperanza en Villa María del Triunfo se inundó nuevamente tras lluvias en Lima, lo que generó el cierre temporal del tránsito. Los vehículos desviaron su ruta por las vías auxiliares.

El baipás Nueva Esperanza en Villa María del Triunfo se inundó nuevamente tras lluvias en Lima, lo que generó el cierre temporal del tránsito. Los vehículos desviaron su ruta por las vías auxiliares.

El baipás Nueva Esperanza, ubicado en el cruce de las avenidas Pachacútec y 26 de Noviembre, en Villa María del Triunfo (VMT), volvió a inundarse este jueves tras la llovizna registrada durante la madrugada en Lima.

El aniego obligó a cerrar temporalmente el tránsito por el paso a desnivel, por lo que los vehículos tuvieron que utilizar las vías auxiliares de la avenida 26 de Noviembre.

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Realizan trabajos en VMT

Personal de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) acudió al lugar para realizar el drenaje del agua acumulada. La situación generó congestión y molestias entre conductores que utilizan esta conexión vial.

De acuerdo con el reporte de RPP, esta es la quinta vez en lo que va del año que el baipás Nueva Esperanza se inunda luego de precipitaciones registradas en Lima.

Vecinos de Villa El Salvador permanecen en alerta

La llovizna también generó preocupación entre vecinos de Villa El Salvador, particularmente en el Sector 1, Grupo 1, donde las familias temían que volviera a colapsar la red de alcantarillado.

El temor está relacionado con la emergencia registrada en agosto, cuando 10 desagües del sector colapsaron y las aguas servidas ingresaron a algunas viviendas.

Esta vez, la Municipalidad de Villa El Salvador y Sedapal desplegaron dos camiones cisterna y dos unidades hidrojet para retirar el agua acumulada y prevenir un nuevo desborde.

Aunque durante la madrugada no se registró un nuevo colapso de aguas servidas, los residentes señalaron que continuarán en alerta ante próximas precipitaciones.