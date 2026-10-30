Excursión mortal en Ayacucho: dos escolares fallecen ahogadas tras ingresar al río Huanca Huanca Las estudiantes, quienes cursaban el quinto año de secundaria, habían sido reportadas desaparecidas horas antes de ser encontradas sin vida el 29 de octubre. Los padres exigen una investigación sobre las condiciones de la actividad escolar.

Dos alumnas de la institución educativa JEC José María Arguedas perdieron la vida tras sufrir un accidente durante una excursión escolar en Ayacucho. Según información preliminar, las menores habrían fallecido ahogadas tras ingresar al río Huanca Huanca, ubicado en el sector de Vilcar, del centro poblado San Sebastián de Sacraca, en el distrito de Lampa, provincia de Páucar del Sara Sara.

Las víctimas, de apenas 16 años, fueron identificadas con las iniciales C. D. D. y M. R. D. Ambas cursaban el quinto año de secundaria y habían sido reportadas como desaparecidas horas antes de que sus cuerpos fueran encontrados sin signos vitales en las aguas del río, la tarde del jueves 29 de octubre.

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Exigen investigación urgente

El incidente generó profunda consternación entre los familiares de las escolares, sus compañeros y la comunidad estudiantil. En medio del dolor, los padres de las menores exigieron una investigación urgente para conocer las circunstancias en las que se desarrolló la excursión escolar y determinar si se cumplieron las medidas de seguridad necesarias para proteger la integridad de las estudiantes.

Asimismo, demandaron un pronunciamiento inmediato de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Páucar del Sara Sara y solicitaron que, de comprobarse negligencias o incumplimientos, se inicien los procedimientos administrativos sancionadores contra los responsables.

UGEL se declara en duelo

A través de un comunicado publicado este 30 de octubre, la UGEL Páucar del Sara Sara expresó su pesar por el fallecimiento de las estudiantes y se solidarizó con los familiares, compañeros, docentes y directivos de la institución educativa José María Arguedas, “compartiendo el dolor que hoy los embarga”.

Además, en señal de duelo y respeto, la entidad declaró duelo en el sector Educación de la provincia y dispuso el izamiento de la bandera nacional a media asta en las instituciones educativas, como símbolo de solidaridad y homenaje a la memoria de los estudiantes. “Hoy nuestra comunidad educativa se une en el dolor. Que la fortaleza y el consuelo acompañen a sus familias en estos momentos tan difíciles”, expresó la UGEL.