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Sociedad

¿Quieres ingresar a un COAR? Minedu abre inscripciones este 2 de noviembre para 2698 vacantes: requisitos y cómo postular

Estudiantes de colegios públicos pueden inscribirse en el Proceso Único de Admisión 2027 a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) desde el 2 hasta el 24 de noviembre.

Para participar, los postulantes deben haber culminado el primer grado de secundaria y estar matriculados en segundo grado en 2026. También se aplican requisitos de edad y documentación exigidos por el Minedu.
Para participar, los postulantes deben haber culminado el primer grado de secundaria y estar matriculados en segundo grado en 2026. También se aplican requisitos de edad y documentación exigidos por el Minedu.Foto: composición LR/Difusión
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Los estudiantes de colegios públicos que buscan acceder a una formación académica especializada podrán participar en el Proceso Único de Admisión 2027 de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR). El Ministerio de Educación (Minedu) habilitará las inscripciones desde este lunes 2 de noviembre hasta el 24 del mismo mes, mediante un registro virtual y gratuito que ofrecerá 2698 vacantes a nivel nacional.

La convocatoria está dirigida a escolares que hayan culminado el primer grado y se encuentren matriculados en segundo de secundaria durante el 2026 en instituciones educativas públicas. Las bases del proceso fueron aprobadas mediante la Resolución Viceministerial N.° 181-2026-MINEDU, que establece las condiciones de participación y las etapas que deberán completar los postulantes para acceder a una de las plazas disponibles.

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Requisitos que deben cumplir los estudiantes para acceder a las vacantes del COAR 2027

Para participar en el Proceso Único de Admisión 2027, los estudiantes deberán cumplir con las condiciones académicas, de edad y documentación establecidas por el Ministerio de Educación. Estos son los requisitos obligatorios:

  • Haber culminado el primer grado y estar matriculado en segundo de secundaria en una institución educativa pública de Educación Básica Regular (EBR).
  • Haber ocupado uno de los diez primeros puestos en primer grado de secundaria o haber sido ganador de la etapa DRE (regional) en alguno de los concursos educativos o juegos escolares del Minedu aprobados mediante resolución viceministerial. El reconocimiento puede corresponder al primer grado (2025) o segundo grado (2026).
  • Tener nacionalidad peruana. En caso de ser extranjero, contar con los documentos exigidos por la autoridad competente.
  • Tener como máximo 15 años cumplidos hasta el 31 de marzo de 2027.
  • Contar con la autorización del padre, madre, tutor o apoderado legal, registrada en la ficha de inscripción.
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Inscripciones COAR 2027: paso a paso para postular gratis a través de la plataforma del Minedu

Los estudiantes que cumplan con las condiciones de la convocatoria podrán realizar su inscripción virtual entre el 2 y el 24 de noviembre. El procedimiento es gratuito y se desarrolla exclusivamente en la plataforma oficial del Minedu. Estos son los pasos:

1. Ingresa al portal oficial: accede a https://admisioncoar.minedu.gob.pe/, donde se encuentra habilitado el registro de postulantes.

2. Verifica los requisitos: la plataforma comprobará si el estudiante cumple con las condiciones establecidas en las bases. Si supera esta validación, podrá continuar con la inscripción.

3. Completa el formulario: ingresa los datos solicitados por el sistema para registrar la postulación.

4. Selecciona un COAR: elige una sola sede entre las opciones disponibles, de acuerdo con el lugar de residencia declarado o la institución educativa donde estudia el postulante.

5. Revisa la información: verifica el resumen de los datos registrados. Si el sistema detecta inconsistencias, indicará qué información debe corregirse.

6. Descarga la constancia: al finalizar el procedimiento, la plataforma generará automáticamente la constancia de inscripción y las declaraciones juradas correspondientes. Descarga ambos documentos y comprueba que los datos sean correctos.

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