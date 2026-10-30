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Un instrumento que no escuchó Odiseo: arqueólogos descubren en la antigua Troya una flauta de hueso de hace 2.700 años

Los investigadores lo describen como el primer instrumento musical hallado en el yacimiento en más de 160 años de excavaciones.

Una fragmento de flauta de hueso fue encontrada en Troya. Foto: Ministerio de Cultura de Turquía
Una fragmento de flauta de hueso fue encontrada en Troya. Foto: Ministerio de Cultura de Turquía
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La antigua Troya, famosa por la guerra narrada en las obras de Homero, continúa revelando detalles de la vida de las comunidades que habitaron la ciudad durante siglos. Una excavación reciente permitió encontrar un fragmento de flauta de hueso de unos 2.700 años, además de una cabeza de ídolo de aproximadamente 4.500 años.

Los dos objetos pertenecen a momentos muy distintos de la historia de Troya y, precisamente por eso, muestran que el asentamiento fue mucho más que el escenario de un conflicto legendario. La flauta corresponde a los años 700 a. C., mientras que el ídolo se remonta a la Edad del Bronce Temprana.

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¿Qué se sabe de la flauta encontrada en Troya?

El fragmento de hueso, datado aproximadamente en los años 700 a. C., pertenece al comienzo de Troya VIII. Según Reyhan Körpe, subdirector de las excavaciones de Troya y arqueólogo de la Universidad Çanakkale Onsekiz Mart, se trata del primer instrumento musical identificable descubierto durante excavaciones arqueológicas en Troya.

Una flauta de hueso de 2.800 años y la cabeza de un ídolo de aproximadamente 4.500 años, recuperadas durante las excavaciones de Troya en 2026. Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía

Una flauta de hueso de 2.800 años y la cabeza de un ídolo de aproximadamente 4.500 años, recuperadas durante las excavaciones de Troya en 2026. Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía

"Hasta donde sabemos actualmente, el fragmento de flauta de hueso es el primer instrumento musical identificable descubierto durante excavaciones arqueológicas en Troya", explicó a Gizmodo Körpe.

Una de sus características permite saber que se trataba de una pieza que encajaba con otro tubo. Los investigadores creen que probablemente correspondía a la parte superior de un instrumento de viento, mientras que otras secciones, posiblemente fabricadas con madera o caña, se habrían deteriorado con el paso del tiempo.

Todavía no está claro cómo se tocaba. Tampoco se conoce dónde, cuándo exactamente o con qué propósito se utilizó. Sin embargo, el hallazgo demuestra que la música formaba parte de la vida de la comunidad que habitó Troya durante el primer milenio a. C.

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¿Qué otros objetos aparecieron en las excavaciones?

La misma investigación arqueológica permitió identificar una cabeza de ídolo de unos 4.500 años, correspondiente aproximadamente al 2500 a. C., durante el periodo conocido como Troya II.

El yacimiento arqueológico de Troya conserva restos de numerosas etapas de ocupación, desde la Edad del Bronce hasta la época romana. Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía

El yacimiento arqueológico de Troya conserva restos de numerosas etapas de ocupación, desde la Edad del Bronce hasta la época romana. Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía

El objeto tiene una forma bulbosa, dos pequeños orificios que representan los ojos, una línea recta para la nariz y un tocado. Este tipo de piezas suele relacionarse con figuras femeninas y creencias religiosas. Por su reducido tamaño, pudieron ser objetos destinados a la devoción o al culto personal, aunque en este caso su función exacta sigue siendo desconocida.

Lo más llamativo es el lugar donde apareció: debajo del suelo de la entrada de la ciudadela de aquel periodo, conocida como FN Gate.

"¿Fue el ídolo deliberadamente roto y depositado debajo de la entrada? ¿O hubo alguna vez un lugar sagrado asociado con la protección de la puerta? Todavía no lo sabemos", señaló Körpe.

Troya fue mucho más que la guerra de Homero

Los dos hallazgos pertenecen a épocas anteriores y posteriores a la Troya que normalmente se relaciona con la Guerra de Troya. El sitio comenzó a ser habitado aproximadamente en 3600 a. C. y las investigaciones arqueológicas han identificado nueve niveles de ocupación, desde Troya I hasta Troya IX.

La ciudad asociada con el relato de Homero suele situarse en la Edad del Bronce Tardía, especialmente hacia finales del siglo XIII a. C. Sin embargo, Troya continuó siendo habitada durante muchos siglos. De hecho, los investigadores creen que el reasentamiento posterior al periodo de abandono pudo comenzar antes de lo que se pensaba.

"Troya no fue simplemente el escenario de una guerra legendaria. Siguió siendo un asentamiento importante durante muchos siglos, y sus restos arqueológicos continúan revelando nuevos aspectos de la vida de las personas que la habitaron", afirmó Körpe.

La flauta de hueso representa así una pequeña pero importante pieza de esa historia: una evidencia de la vida musical de una comunidad que habitó Troya mucho después de la época asociada con Odiseo y la guerra descrita por Homero.

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