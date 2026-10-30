Luciana Roy sorprende al exponer coqueteos de Sebastián Gálvez, expareja de Laura Spoya: "Este chico lindo..." La conductora Luciana Roy reveló todos los detalles de su encuentro con Sebastián Gálvez, ex de Laura Spoya, a quien le dijo que tenía 28 años. La reacción de Israel Dreyfus no pasó desapercibida.

Luciana Roy sorprendió a los seguidores de ‘Sin + Qué Decir’ al revelar que Sebastián Gálvez —expareja de Laura Spoya e hijo del alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez Olivares— intentó conquistarla durante una salida nocturna que tuvo con sus compañeros del podcast. La conductora compartió la anécdota en el programa liderado por María Pía Copello, donde relató las preguntas y comentarios que recibió del joven luego de que él se le acercara en una discoteca.

La historia provocó risas entre los integrantes del espacio digital, aunque hubo un detalle que no pasó desapercibido. Según contó la propia Roy, Israel Dreyfus —con quien se la vincula sentimentalmente— estuvo presente durante el acercamiento y reaccionó con gestos de aparente molestia.

Luciana Roy expone coqueteos del ex de Laura Spoya, Sebastián Gálvez

De acuerdo con Luciana Roy, todo comenzó cuando coincidió con Sebastián Gálvez en un local nocturno. Acostumbrada a asumir que las personas se acercan con intenciones amistosas, no imaginó inicialmente que la conversación escondiera un interés distinto. “Yo creo que quieren ser mis amiguitos”, comentó entre risas al recordar cómo suele interpretar este tipo de situaciones.

La charla avanzó cuando el joven le preguntó si asistiría a otro establecimiento esa misma noche. Luciana respondió que acudirían varias personas del grupo, pero el intercambio cambió de rumbo cuando él, sin filtros, buscó conocer la naturaleza de su vínculo con Israel Dreyfus.

Fue entonces cuando la conductora le explicó que se trataba de alguien a quien considera como un hermano. Sin embargo, según relató, Sebastián insistió con una precisión que llamó su atención. “¿Hermano de sangre o hermano así nomás?”, recordó que le preguntó. Ante la insistencia, Luciana respondió de forma directa. “Hermano, pues, mi causa”, señaló.

En ese momento, de acuerdo con su versión, Sebastián volvió sobre el tema para averiguar si entre ambos existía algo más que una amistad. “La causa se come”, comentó el joven, dejando entrever sus dudas respecto a la verdadera naturaleza del vínculo entre Roy y Dreyfus. Además, cuando él le preguntó su edad, ella le mintió diciéndole que tenía 28 años, a lo que él le respondió: “Somos promo”.

Durante la dinámica del programa, sus compañeros comenzaron a lanzar pistas para revelar la identidad del protagonista de la historia. Entre bromas, Luciana siguió el juego hasta que finalmente quedó al descubierto que se trataba de Sebastián Gálvez, ex de Laura Spoya.

Al cerrar su relato, Roy aclaró que nunca llegó a asistir al otro lugar por el que Sebastián le preguntaba aquella noche. Mientras tanto, las reacciones en el set continuaron, especialmente las de Israel Dreyfus, quien no dudó en hacer bromas sobre una incomodidad al respecto.