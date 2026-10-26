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Luciano Pereyra rompe en llanto al enterarse que cantará para el papa León XIV en Argentina: “¡Dios regalándome una nueva bendición!”

Luciano Pereyra, quien años atrás rindió homenaje al papa Juan Pablo II, ahora será el encargado de cantar al nuevo pontífice durante su visita el 11 de noviembre.

Luciano Pereyra, residente de Luján, cantará para el sumo pontífice. El artista compartió la noticia emocionado durante un concierto en el Movistar Arena. Fotos: Instagram.
Luciano Pereyra, residente de Luján, cantará para el sumo pontífice. El artista compartió la noticia emocionado durante un concierto en el Movistar Arena. Fotos: Instagram.
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La próxima llegada del papa León XIV a Argentina ha despertado gran entusiasmo entre los fieles, especialmente en la ciudad de Luján, donde se espera su presencia el miércoles 11 de noviembre. En medio de la expectativa, se dio a conocer que Luciano Pereyra será el artista encargado de cantarle al sumo pontífice durante su visita a la localidad. El intérprete argentino, quien nació y reside en esta ciudad, anunció la noticia ante sus seguidores y no pudo evitar emocionarse.

La revelación se produjo durante uno de los conciertos que Luciano Pereyra ofreció el último fin de semana en el Movistar Arena, en Buenos Aires. Mientras se encontraba sobre el escenario, el cantante interrumpió su presentación para compartir con los asistentes una noticia que acababa de recibir. "Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa. ¡En mi ciudad de Luján, en donde vivo, viene un Papa! Poder recibirlo, poder cantarle, poder cantarle todos juntos!", manifestó emocionado.

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Las palabras de Pereyra, quien celebró sus 25 años de carrera en Lima, desataron los aplausos y gritos de los presentes, quienes fueron testigos de cómo el artista se quebró de emoción en su show del sábado 24 de octubre. Las imágenes de este conmovedor instante fueron grabadas por varios asistentes y rápidamente se difundieron en las redes sociales.

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Luciano Pereyra celebra que cantará a León XIV

Posteriormente, Luciano Pereyra, quien declaró su amor por el público peruano, publicó en su cuenta de Instagram el video del emotivo anuncio y expresó su agradecimiento por esta oportunidad. "¡Dios regalándome una nueva bendición! La emoción es muy profunda de saber que juntos le vamos a cantar al papa León XIV", escribió el intérprete junto a las imágenes de su concierto.

El esperado arribo del papa León XIV a Argentina genera gran entusiasmo, especialmente en Luján, donde se prevé su visita el miércoles 11 de noviembre.

El esperado arribo del papa León XIV a Argentina genera gran entusiasmo, especialmente en Luján, donde se prevé su visita el miércoles 11 de noviembre. Foto: Instagram.

Según la información difundida, la visita del papa León XIV a Argentina está prevista del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre. Precisamente, durante el último día de su recorrido, el pontífice llegaría a Luján, donde Luciano Pereyra tendría una participación especial junto a Nahuel Pennisi. Entre las canciones que interpretaría figura ‘Si No Es Contigo’, su más reciente sencillo y primer adelanto de su próximo trabajo discográfico.

Cabe recordar que Luciano Pereyra tuvo el privilegio de cantar ‘Sólo le pido a Dios’ (de León Gieco) a Juan Pablo II durante la XV Jornada Mundial de la Juventud en agosto de 2000, ante aproximadamente 2,5 millones de jóvenes. Tenía tan solo 18 años, pero este evento marcó un salto y un hito de gran reconocimiento internacional en el inicio de su carrera musical.

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