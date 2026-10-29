Consejo de Prensa Peruana alerta ante la SIP sobre 14 casos de violencia contra periodistas

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) presentó ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) un informe sobre las vulneraciones a la libertad de expresión y las agresiones contra periodistas registradas en lo que va de 2026. El documento expone 14 casos de violencia contra periodistas ocurridos entre junio y septiembre del 2026. Además, incluye tres casos adicionales de agresiones provenientes del Congreso de la República.

Uno de los episodios abordados en el informe corresponde a las agresiones registradas durante la etapa preliminar de la primera vuelta de las elecciones generales. El documento señala que 60 periodistas fueron agredidos durante el primer trimestre del año, según información de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

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Asimismo, el informe indica que, durante los días 12 y 13 de abril, fechas en las que se desarrolló la primera vuelta electoral, ocho periodistas fueron agredidos en distintas zonas del país. Entre estos casos destaca el de Ysrael Rivera, reportero tacneño que fue detenido por un policía mientras cubría el retiro de propaganda electoral.

El documento también detalla las agresiones perpetradas contra periodistas como César Hildebrandt, Eloy Marchán, Paola Ugáz, Kenny Yucra, Paolo Benza y Susy Aponte, conocida como la 'China Polo'. Este último caso, al tratarse de un asesinato, es señalado en el informe como el hecho más violento contra la prensa registrado en lo que va del año.

Agresiones desde el Congreso

El documento también recuerda las agresiones contra la prensa atribuidas al Congreso. El primer episodio data de junio de 2026, cuando el Parlamento saliente aprobó un informe que recomendaba acciones penales contra Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, acusándolo de una supuesta influencia indebida sobre fiscales. El documento, elaborado por una comisión presidida por el congresista Alejandro Muñante, atribuía al periodista los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.

Los siguientes casos incluidos en el informe involucran al nuevo Parlamento. En julio de este año, periodistas de diversos medios no pudieron ingresar a la Cámara de Senadores para cubrir la elección de su mesa directiva. Una situación similar se había producido días antes, durante la juramentación de los senadores. En esa ocasión, los reporteros solo pudieron seguir la ceremonia a través de un televisor instalado en una sala contigua. El CPP recuerda que no es la primera vez que el Parlamento impide el ingreso de periodistas a sus sesiones.

El segundo caso relacionado con el nuevo Congreso ocurrió en agosto y estuvo vinculado a una iniciativa legislativa. El diputado de Renovación Popular Aldo Bravo propuso modificar el Código Penal para agravar las penas por el delito de apología en contextos de crisis política o conflictos sociales. La agravante se aplicaría cuando el delito se cometiera a través de cualquier medio de comunicación, plataforma digital, manifestación o acto de difusión, así como cuando el emisor fuera un líder de opinión, comunicador, creador de contenido digital o influencer con capacidad de convocatoria pública. El CPP sostuvo que la propuesta atentaba contra las libertades de expresión, prensa e información. El proyecto fue retirado poco después de que se publicara.