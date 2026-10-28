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Ballena bebé es hallada varada en playa de Arequipa: especialista advierte que ya no puede salvarse

Especialistas del Imarpe señalaron que la cría de ballena de aleta hallada en la playa Motobomba, en Islay, ya no podría recuperarse.

Especialistas evaluarán las causas y advierten riesgos por contacto con el cetáceo
Especialistas evaluarán las causas y advierten riesgos por contacto con el cetáceo
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El hecho ocurrió en horas de la mañana de este miércoles 28 de octubre, cuando pescadores y pobladores del distrito de Deán Valdivia, provincia de Islay, en Arequipa, encontraron a una cría de ballena agonizando en la orilla de la playa Motobomba, muy flaca, débil y sin fuerzas para volver al mar. El hallazgo causó pena y preocupación entre los vecinos, quienes reportaron de inmediato a las autoridades al ver que el animal se movía muy poco con dificultad.

Lo que más llamó la atención de los testigos es que el cuerpo del cetáceo no presentó cortes, golpes ni heridas provocadas por embarcaciones o redes de pesca. A simple vista no se observaron signos de maltrato humano, por lo que especialistas descartaron preliminarmente que el varamiento haya sido causado por la actividad pesquera artesanal de la zona.

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Imarpe atribuye el varamiento a un grave estado de desnutrición

El especialista del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), Mahomet Llosa, quien trabaja en las jurisdicciones de Mollendo y La Punta, confirmó que se trata de una cría de la especie Balaenoptera physalus, conocida como ballena de aleta.

"No se ve que ha sido maltratada, es de especie Balaenoptera physalus, de aleta, está en estado de desnutrición por ese motivo me parece que ha quedado varada", explicó el especialista, quien llegó hasta la playa para evaluar la situación del cetáceo.

Según el especialista, el animal ya no se puede salvar debido a su grave estado de desnutrición, que posiblemente estaría relacionado con la falta de anchoveta en el mar, su principal alimento. Advirtió, además, que la población no debe acercarse ni tocar al cetáceo porque podría portar bacterias peligrosas para la salud humana y porque cualquier contacto lo estresa más en su agonía.

Se informó que en las próximas horas llegará un equipo del laboratorio costero de Camaná para seguir evaluando al cetáceo y determinar oficialmente las causas del varamiento. Una vez que el animal muera, se procederá a enterrarlo en la misma zona con todos los protocolos sanitarios para evitar contaminación y riesgos para los pobladores y pescadores de Motobomba.

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