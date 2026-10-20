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Jefferson Farfán lanza fuerte advertencia contra Magaly Medina tras pedido de prisión efectiva: "Ya te gané y te voy a seguir ganando”

A solo días de la nueva audiencia que evaluará el pedido de prisión contra Magaly Medina, el exfutbolista Jefferson Farfán avivó su conflicto con la periodista en su podcast 'Enfocados'.

En noviembre, Magaly Medina afrontará una nueva audiencia tras pedido de Jefferson Farfán.
En noviembre, Magaly Medina afrontará una nueva audiencia tras pedido de Jefferson Farfán.Foto: composición LR/Facebook/ATV
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El enfrentamiento entre Jefferson Farfán y Magaly Medina volvió a escalar públicamente. En una reciente edición de su podcast ‘Enfocados’, el exfutbolista lanzó una fuerte advertencia contra la conductora de televisión y avivó aún más la controversia legal que ambos mantienen desde hace varios años.

Sus declaraciones llegan en medio de un momento crucial para la periodista. En los próximos días, el Poder Judicial decidirá si la popular ‘Urraca’ continúa con el régimen de servicios comunitarios que cumple actualmente o si deberá afrontar una pena de prisión efectiva, tras el pedido presentado por el exseleccionado nacional.

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Jefferson Farfán lanza dardo a Magaly Medina a días de su nueva audiencia

La situación ocurrió durante una conversación distendida junto a Roberto Guizasola, Puchungo Yáñez y otros exfutbolistas invitados al programa. El nombre de la conductora apareció en la mesa, cuando Puchungo decidió enviarle un saludo durante la transmisión. “La señora Magaly. Un saludo para la señora Magaly, compadre”, manifestó.

La mención fue suficiente para que Farfán aludiera a la rivalidad legal y mediática que sostiene con Medina, a quien no dudó en señalar con un apodo y lanzar una fuerte advertencia. "Mi ‘Tía 8 y Media’, mi ‘Tía 8 y Media. (...) Ya perdiste, ya te gané, ya que no te quejes. Ya te gané, ya te gané y te voy a seguir ganando", aseveró. La respuesta desató carcajadas entre los exfutbolistas presentes, que aprovecharon el momento para insistir con un posible encuentro entre ambos.

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A partir de ese comentario, la conversación giró hacia la posibilidad de ver a Medina como invitada del podcast. En ese contexto, Puchungo Yáñez comentó: "Se van a juntar algún día, ustedes se van a juntar. ¿Pero tú te imaginas acá sentadita ella?".

La broma continuó cuando Guizasola planteó otro escenario y señaló que el encuentro podría darse en ‘Magaly TV, la firme’, el programa de la ‘Urraca’. Además, lanzó una declaración que provocó una risa estruendosa en Farfán. “¿Sabes qué me gustaría? Meter baile con ella, cámara lenta”, aseguró.

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