La batalla legal y mediática entre Jefferson Farfán y Magaly Medina sumó un nuevo episodio. Un documento fiscal difundido por el programa digital Show Pe y compartido por el periodista Ric La Torre revela que el Ministerio Público dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el exfutbolista a raíz de una denuncia presentada por la conductora de ATV.

La disposición salió a la luz pocas horas después de que Farfán lanzara una fuerte advertencia pública contra la 'Urraca', al asegurar que le seguiría "ganando", a solo días de una nueva audiencia que volverá a enfrentarlos.

Fiscalía inicia investigación preliminar contra Jefferson Farfán, según documento difundido por Show.pe y Ric La Torre

Según la disposición fiscal, se ordenó el inicio de diligencias preliminares en sede policial contra Jefferson Farfán por la presunta comisión del "delito contra la libertad, en la modalidad de acoso; contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión; contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal y marcaje o reglaje, en agravio de Magaly Jesús Medina Vela".

De acuerdo con la documentación difundida, la denuncia fue admitida a trámite y, tras las evaluaciones correspondientes dentro del Ministerio Público, se dispuso el inicio de una investigación preliminar para esclarecer los hechos expuestos por la popular ‘Urraca’.

Investigación contra Jefferson Farfán por denuncia de Magaly Medina será de 60 días, según portal de espectáculos. Foto: composición LR/ATV/Instagram

¿Por qué Magaly Medina denunció a Jefferson Farfán?

El origen de este caso se remontaría a junio del 2026. Según informó Show Pe, Medina sostiene que los hechos denunciados comenzaron después de que la 'Foquita' difundiera videos relacionados con el cumplimiento del servicio comunitario que realiza como parte de la condena que recibió tras perder la denuncia por violación a la intimidad agravada iniciada por el exfutbolista.

Ese proceso judicial estuvo relacionado con la difusión de imágenes y detalles de una reunión que Farfán mantuvo con Yahaira Plasencia en un departamento de su propiedad. Como resultado del fallo, la periodista quedó sujeta al cumplimiento de reglas de conducta y jornadas de servicio comunitario para evitar una pena efectiva de prisión.

Según la versión expuesta por el portal digital, además, los videos publicados por Farfán habrían mostrado información vinculada a los desplazamientos y actividades cotidianas de Medina, incluidos los vehículos que utilizaba, las personas que la acompañaban y los horarios de sus recorridos. La conductora considera que esa exposición configuraría un presunto caso de reglaje. Asimismo, Show Pe indicó que la investigación preliminar dispuesta por la Fiscalía tendrá un plazo inicial de 60 días para la realización de las diligencias correspondientes.