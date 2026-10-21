Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Espectáculos

Fiscalía inicia investigación contra Jefferson Farfán por presuntos delitos, entre ellos extorsión, tras grave denuncia de Magaly Medina

Revelan documento fiscal sobre investigación preliminar contra Jefferson Farfán. La periodista Magaly Medina lo acusa de presunto acoso, extorsión y marcaje en medio de batalla legal que enfrentan.

Investigación contra Jefferson Farfán por denuncia de Magaly Medina será de 60 días, según portal de espectáculos.
Investigación contra Jefferson Farfán por denuncia de Magaly Medina será de 60 días, según portal de espectáculos.Foto: composición LR/ATV/Instagram
Por
google iconLa República en Google

La batalla legal y mediática entre Jefferson Farfán y Magaly Medina sumó un nuevo episodio. Un documento fiscal difundido por el programa digital Show Pe y compartido por el periodista Ric La Torre revela que el Ministerio Público dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el exfutbolista a raíz de una denuncia presentada por la conductora de ATV.

La disposición salió a la luz pocas horas después de que Farfán lanzara una fuerte advertencia pública contra la 'Urraca', al asegurar que le seguiría "ganando", a solo días de una nueva audiencia que volverá a enfrentarlos.

Puedes ver

Jefferson Farfán lanza fuerte advertencia contra Magaly Medina tras pedido de prisión efectiva: "Ya te gané y te voy a seguir ganando”

lr.pe

Fiscalía inicia investigación preliminar contra Jefferson Farfán, según documento difundido por Show.pe y Ric La Torre

Según la disposición fiscal, se ordenó el inicio de diligencias preliminares en sede policial contra Jefferson Farfán por la presunta comisión del "delito contra la libertad, en la modalidad de acoso; contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión; contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal y marcaje o reglaje, en agravio de Magaly Jesús Medina Vela".

De acuerdo con la documentación difundida, la denuncia fue admitida a trámite y, tras las evaluaciones correspondientes dentro del Ministerio Público, se dispuso el inicio de una investigación preliminar para esclarecer los hechos expuestos por la popular ‘Urraca’.

Investigación contra Jefferson Farfán por denuncia de Magaly Medina será de 60 días, según portal de espectáculos

Investigación contra Jefferson Farfán por denuncia de Magaly Medina será de 60 días, según portal de espectáculos. Foto: composición LR/ATV/Instagram

Puedes ver

Prensa mexicana asegura que Laura Bozzo tiene problemas graves de salud: estaría intubada

lr.pe

¿Por qué Magaly Medina denunció a Jefferson Farfán?

El origen de este caso se remontaría a junio del 2026. Según informó Show Pe, Medina sostiene que los hechos denunciados comenzaron después de que la 'Foquita' difundiera videos relacionados con el cumplimiento del servicio comunitario que realiza como parte de la condena que recibió tras perder la denuncia por violación a la intimidad agravada iniciada por el exfutbolista.

Ese proceso judicial estuvo relacionado con la difusión de imágenes y detalles de una reunión que Farfán mantuvo con Yahaira Plasencia en un departamento de su propiedad. Como resultado del fallo, la periodista quedó sujeta al cumplimiento de reglas de conducta y jornadas de servicio comunitario para evitar una pena efectiva de prisión.

Según la versión expuesta por el portal digital, además, los videos publicados por Farfán habrían mostrado información vinculada a los desplazamientos y actividades cotidianas de Medina, incluidos los vehículos que utilizaba, las personas que la acompañaban y los horarios de sus recorridos. La conductora considera que esa exposición configuraría un presunto caso de reglaje. Asimismo, Show Pe indicó que la investigación preliminar dispuesta por la Fiscalía tendrá un plazo inicial de 60 días para la realización de las diligencias correspondientes.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 21 de octubre de 2026

Por Carlin | 21 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 20 de octubre de 2026

Por Carlin | 20 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 19 de octubre de 2026

Por Carlin | 19 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fiscalía inicia investigación contra Jefferson Farfán por presuntos delitos, entre ellos extorsión, tras grave denuncia de Magaly Medina

Capturan a la 'China Yessenia' y a 'Pimpollo', principales sospechosos del mortal incendio que dejó a 10 fallecidos en La Victoria

Cambian nombre de Alameda Palestina por Caja de Agua en SJL: vecinos rechazan la decisión municipal

Espectáculos

Yahaira Plasencia sufre dolorosa pérdida familiar y reaparece afectada: "Lo adoro... ya no está con nosotros"

Renato Rossini Jr. admite estar enamorándose de Samahara Lobatón y aclara sus palabras sobre salir con una mujer con hijos: "Hago mea culpa"

Lima Latin Duo Vol2 2026 con Tito ‘el bambino’ y Olga Tañón: fecha, precios de entradas y todo sobre el concierto en Arena 1

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Papa León XIV no necesitará tratamiento oncológico tras cirugía en el pulmón, informa el Vaticano

Pleno del Senado EN VIVO: aprueban pedido de facultades propuesto por el Gobierno con 35 votos a favor

Pedido de Facultades: senadores de Fuerza Popular, Renovación Popular y Obras votaron a favor de la propuesta del Gobierno