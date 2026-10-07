Transportistas evalúan paro nacional ante aumento de ataques y extorsiones: “No vamos a esperar más”

Los gremios de transporte público volverán a evaluar un paro nacional ante el incremento de extorsiones, ataques y asesinatos contra conductores. Los representantes del sector se reunirán este viernes 9 de octubre para definir las acciones que adoptarán y determinar si finalmente convocan una nueva paralización.

Julio Rau Rau, presidente de Conet, confirmó que la reunión se realizará a las 4 de la tarde y que han sido convocadas empresas y organizaciones del transporte a nivel nacional. “He convocado a todas las empresas. Todos los gremios, todos los transportistas”, señaló.

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La convocatoria se produce en medio de nuevos hechos de violencia contra trabajadores del sector. Los dirigentes sostienen que los ataques continúan pese a las medidas anunciadas por el Gobierno y exigen mayores acciones para garantizar la seguridad de conductores y pasajeros.

Transportistas cuestionan avances contra la inseguridad

Rau Rau indicó que los representantes del transporte mantienen reuniones semanales con el titular del Ministerio del Interior (Mininter) y miembros de la Policía Nacional para conocer los avances de los operativos contra las organizaciones criminales.

“Semanal nos reunimos con el ministro, con tres generales del Servicio de Inteligencia, para ir evaluando cómo van avanzando en el tema de los operativos que están realizando”, declaró.

Sin embargo, el dirigente reconoció que los resultados todavía son evaluados por el sector. Según explicó, los recientes cambios en la Policía Nacional habrían afectado la continuidad de algunos operativos y, en su opinión, la delincuencia aprovechó este escenario para retomar los ataques.

“Esperemos que esto dé resultado, porque lamentablemente uno no ve, no sabe en qué momento te van a atacar”, sostuvo.

Por su parte, José Quispe, dirigente de Transportes Unidos, afirmó que los trabajadores continúan esperando resultados concretos de las medidas de seguridad implementadas por el Ejecutivo. Según indicó, los gremios han mantenido reuniones con la PNP, las Fuerzas Armadas y el Mininter, pero consideran que la respuesta frente a las extorsiones aún es insuficiente.

Facultades al Gobierno también serán evaluadas

Otro de los puntos que los transportistas analizarán este viernes será la aprobación de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. Rau Rau señaló que la Cámara de Diputados aprobó finalmente un número menor de facultades respecto de las que había solicitado inicialmente el Gobierno.

“Son 20 puntos cuando el Gobierno ha pedido 66 y han presentado otro proyecto sustitutorio con 50, pero le han dado más que para 20”, manifestó.

El dirigente sostuvo que los gremios esperarán conocer cómo serán utilizadas las facultades aprobadas antes de definir nuevas medidas de protesta. También indicó que evaluarán el impacto de las disposiciones vinculadas a la seguridad y la respuesta del Gobierno frente a la criminalidad.

“No puedo adelantarle esa medida si se va a dar o no. Vamos a evaluar. Yo creo que la temperatura ha bajado un poco con la aprobación de las facultades”, declaró.

De esta manera, el paro todavía no está confirmado. La decisión dependerá de lo que acuerden los distintos gremios y empresas convocadas para la reunión del viernes.

José Quispe: “No vamos a esperar más que maten a nuestros conductores”

En paralelo, José Quispe señaló que el sector analiza medidas más drásticas debido a los ataques registrados contra los trabajadores del transporte. El dirigente sostuvo que los gremios buscan una respuesta concreta del Ejecutivo y del Congreso frente a la criminalidad.

“El viernes vamos a reunirnos para tomar la fecha cuando podemos convocar un paro para hacer el llamado al Ejecutivo, al Congreso, que no vamos a esperar más que maten a nuestros conductores”, afirmó.

Quispe también sostuvo que los gremios que representa concentran, según su estimación, alrededor del 90% del transporte de Lima y Callao. Explicó que el sector se encuentra organizado principalmente en los conos norte, sur y este de la capital.

La reunión del viernes congregará a representantes de distintas empresas y organizaciones del transporte. Rau Rau aseguró que la convocatoria será abierta para los gremios que quieran participar y que allí se determinarán las próximas acciones del sector.

Decisión se tomará en medio de ola de ataques

La evaluación de un nuevo paro ocurre después de una serie de ataques armados, extorsiones y asesinatos contra trabajadores del transporte público. Los dirigentes han advertido que la violencia afecta tanto a conductores como a cobradores y empresarios del sector.

Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, señaló que la cifra de víctimas mortales vinculadas al sector llegaría a 85 fallecidos, aunque precisó que este número no incluiría algunos atentados registrados durante los últimos días.

Los gremios esperan que las acciones adoptadas por el Ejecutivo permitan reducir los ataques. De no observar resultados, los representantes del transporte podrían acordar una nueva paralización, aunque la fecha y duración de una eventual medida aún no han sido definidas.

Por ahora, todas las miradas están puestas en la reunión de este viernes 9 de octubre a las 4 p. m., cuando los gremios decidirán si llevan adelante un nuevo paro nacional.